Facebook kullananlar dikkat!

T24- Hırsızlar artık kurbanlarını seçerken Facebook ya da Twitter da kullanmaya başladı. Sosyal paylaşım ağı Facebook'ta tatile çıkacaklarını ilan eden aile soyuldu. Yetkililer kişisel bilgilerin Facebook'ta kullanılmaması yönünde uyarı yaptı.



İngiltere'nin Cambridgeshire bölgesinde bir aile tatile çıkacakları tarihi Facebook üzerinden ilan etti. Hırsızlardan 22 yaşındaki Peter Trower ailenin kızıyla Facebook arkadaşıydı. Bu durumu fırsat bilen Trower, 18 yaşındaki Joseph McLennan'ı da ikna ederek, arkadaşının evini soydu.



İki kafadar eve girerek bilgisayar, mücevher ve DVD gibi eşyaları çaldı. Ancak hırsızların eve girdiğini bir komşu fark edince Trower ve McLennan kısa süre sonra yakalandı. İki hırsız sorgularında evi Facebook üzerinden edindikleri kişisel bilgileri kullanarak soyduklarını itiraf etti.



İngiliz polis şefi Ian Tandy, kişisel bilgilerin sosyal paylaşım ağı Facebook'ta ilan edilmesinin çok tehlikeli olduğunu söyledi. Sigorta şirketleri de bilgilerini Facebook'tan paylaşarak bile bile hırsızlara davetiye çıkaran kişilerin zararlarının karşılamıyor.



Facebook çetesi ABD'de çökertilmişti

ABD'nin New Hampshire eyaletinde de, kurbanlarını sosyalleşme sitesi Facebook'taki durum güncellemelerine göre seçen bir hırsızlık şebekesi çökertilmişti.



Bu yöntemle 50'den fazla soygun yapan çetenin üç elemanını tutuklayan polis evlerden çalınan 200 bin dolar tutarında nakit para ve eşya ele geçirmişti.



