Facebook kovulma sebebi olabilir

T24-ABD'de ortaya çıkan 'Facebook Kovulması' teriminin ardından uzmanlar "İşverenler sırf Facebook profilinizden dolayı sizi işe almayabilir veya işten kovabilir" uyarısında bulundu.



İnternet sosyal paylaşım siteleri iletişim çağının vazgeçilmezi olsa da, işverenler her zaman bu işe sempatiyle bakmıyor. Facebook, Twitter gibi sitelerin en çok kullanıldğı ülkelerin başında gelen Amerika'da pek çok insan sırf bu nedenle işinden kovulunca, sokak dilinde 'Facebook Kovulması' (Facebook fired) diye bir deyim bile türetildi.







İnternet güvenliği üzerine hizmet veren şirketlerden 'Proofpoint' tarafından yapılan bir araştırmaya göre, büyük Amerikan şirketlerinin en az yüzde 8'i çalışanların sosyal medya üzerindeki paylaşımını denetliyor. Bu rakamın giderek daha hızlı biçimde artmakta olduğu belirtiliyor. Son iki aydır Facebook yüzünden işini kaybedenlerin sayısında da artış var. Connecticut'ta bir hastane görevlisi Facebook sitesine patronuyla ilgili 'bu adam kaçık' anlamına gelen birtakım tıbbi referanslar yazınca işini kaybetti. Bir diğer ilginç vaka Cisco'da yaşandı. İletişim ve internet hizmeti sunan bir şirket olan Cisco'da çalışmaya başlayan genç, Twitter'da, 'her ne kadar işten nefret etsem de, verilen ücret fena değil' deyince yeni patronundan gelen 'işini sevmeyen biriyle çalışamam, güle güle' mesajıyla kendini kapının önünde buldu.