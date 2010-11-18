T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Facebook kovulma sebebi olabilir

ABD'de ortaya çıkan 'Facebook Kovulması' teriminin ardından uzmanlar uyardı.

18 Kasım 2010 02:00

T24-ABD'de ortaya çıkan 'Facebook Kovulması' teriminin ardından uzmanlar  "İşverenler sırf Facebook profilinizden dolayı sizi işe almayabilir veya işten kovabilir" uyarısında bulundu.


İnternet sosyal paylaşım siteleri iletişim çağının vazgeçilmezi olsa da, işverenler her zaman bu işe sempatiyle bakmıyor. Facebook, Twitter gibi sitelerin en çok kullanıldğı ülkelerin başında gelen Amerika'da pek çok insan sırf bu nedenle işinden kovulunca, sokak dilinde 'Facebook Kovulması' (Facebook fired) diye bir deyim bile türetildi.



İnternet güvenliği üzerine hizmet veren şirketlerden 'Proofpoint' tarafından yapılan bir araştırmaya göre, büyük Amerikan şirketlerinin en az yüzde 8'i çalışanların sosyal medya üzerindeki paylaşımını denetliyor. Bu rakamın giderek daha hızlı biçimde artmakta olduğu belirtiliyor. Son iki aydır Facebook yüzünden işini kaybedenlerin sayısında da artış var. Connecticut'ta bir hastane görevlisi Facebook sitesine patronuyla ilgili 'bu adam kaçık' anlamına gelen birtakım tıbbi referanslar yazınca işini kaybetti. Bir diğer ilginç vaka Cisco'da yaşandı. İletişim ve internet hizmeti sunan bir şirket olan Cisco'da çalışmaya başlayan genç, Twitter'da, 'her ne kadar işten nefret etsem de, verilen ücret fena değil' deyince yeni patronundan gelen 'işini sevmeyen biriyle çalışamam, güle güle' mesajıyla kendini kapının önünde buldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24