Facebook, Koronavirüs aşılarıyla ilgili yanlış bilgi yayan yüzlerce hesabı kapattı

Facebook, Pfizer ve AstraZeneca aşılarıyla ilgili yanlış bilgiler yayan yüzlerce hesabı kapattı. Hesapların kimliği belirlenmeyen biri için çalışan Fazze isimli reklamcılık şirketiyle bağlantılı olduğu öğrenildi.

Facebook, kimliği bilinmeyen bir kişi adına çalışan Fazze isimli reklam ve pazarlama ajansına bağlı 65 Facebook, 243 Instagram hesabını, Koronavirüs aşılarıyla ilgili yanlış bilgi yaydıkları gerekçesiyle kapattı.

Söz konusu ağın Pfizer ve AstraZeneca aşılarının güvenirliklerine ilişkin yanlış bilgiler yaydığı belirtildi. Aşılarla ilgili iddialardan biri “Aşının insanı şempanzeye döndürdüğü” şeklindeydi. Hesapların Hindistan, Latin Amerika ve yer yer ABD’deki kullanıcıları hedef aldığı belirtildi.

Fazze isimli şirketi çeşitli sosyal medya influencerlarına da ulaştığı, yanlış bilgilendiren paylaşımlar için para teklif ettiği belirtildi. Almanya ve Fransa’dan fenomenler kendilerine gelen teklifleri ifşa etti.