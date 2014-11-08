Facebook kontrolü kullanıcılarına verdi

Sosyal paylaşım Facebook hem masaüstü hem de mobil cihazlar için yeni özelliklerini hayata geçirdi. Gelen güncellemeler ile kullanıcılar haber akışları içerisinde neden bazı içeriklerin ortaya çıktığını görebileceği gibi belli kişi ve sayfalardan yapılan paylaşımları da filtreleyebilecek. Ancak Facebook bu değişikliklerin tüm kullanıcılara hemen yansımayacağını, değişimlerin tüm kullanıcıların profillerine yayılmasının bir zaman alacağını kaydetti.

wsj.com.tr'nin haberine göre, Cuma gününden önce kullanıcılar iletilerin sağ üst tarafında “v” şeklinde gri ikona tıklayarak “takip etmeyi bırak” ve “Bunu görmek istemiyorum” gibi seçeneklere ulaşabiliyordu. Cuma günü gelen güncellemeler ile artık bu alanda daha fazla seçenek görünecek.

Facebook ayrıca yalnızca haber akışını ayarlamak için de kullanıcılara yeni bir ayarlar sayfası sunuyor. Bu sayfada kullanıcılar takip etmeyi bıraktıkları hesapları görebileceği gibi haber akışlarında önce çıkan hesapları da görebilecek.

Haber akışı 2006 yılında hayata geçmesinden bu yana eleştireler de alıyordu. Bazı kullanıcılar kendi aktivitelerini arkadaşlarına yayınlayan şirketin mahremiyetlerini ihlal ettiğini savunuyordu.



Zamanla haber akışı Facebook’un çekirdeği durumuna geldi. Bugün ise Facebook’un en fazla kullanılan özelliği oldu. Mühendisler bu özelliği daha cazip ve çekici hale getirmek için uğraşıyor. Bu haber akışı içerisinde yayınlanan reklamlar şirkete oldukça yüklü gelir getiriyor.

Ancak şimdi haber akışındaki değişiklikler Facebook’un dışındaki şirketleri de etkileyecek duruma geldi. Bazı şirketlerin internet trafikleri ve iş dalları bu haber akışına o kadar bağımlı hale geldi ki bu özellikteki küçük bir değişiklik dahi bu şirketleri oldukça fazla etkiliyor.



Aralık ayında Facebook haber akışı algoritmasını daha kaliteli içeriklere odaklanacak şekilde değiştireceğini açıklamıştı. Bu da tık tuzağı olarak da bilinen viral içerikler sunan şirketler içerisinde endişelere yol açmıştı. Haziran ayında da Facebook pozitif veya negatif içeriklere ağırlık vererek kullanıcıların haber akışlarını manipüle etmekle suçlanmıştı.

Facebook ise yaptığı açıklamada haber akışı algoritmasının gelişmekte olduğunu ve kullanıcıların bu alanda geçirdikleri zamanın da arttığını belirtmişti. Ancak algoritma kullanıcılara tam olarak neleri görmek istediklerini gösterecek kadar gelişebilmiş de değil. Bu nedenle Facebook bu konuda kullanıcılara daha fazla kontrol veriyor.

Flaş haber başlığı yolda

Facebok’un Ürün Müdürü Adam Mosseri, gelecekte haber akışı ayarları içerisinde daha fazla özelliğin yer alabileceğini de sözlerine ekledi. Facebook ayrıca bilim veya flaş haberler gibi özel başlıkları düzenlemeyi de planlıyor. Bunun haricinde iletilerin “yakın arkadaş” ya da belli bir grubun üyesinden mi geldiği görülebilecek.

Mosseri haber akışının çoğu kullanıcının zannettiğinden daha fazla kişileştirilebildiğini belirtiyor. Örneğin kullanıcılar seçtikleri arkadaşlarından oluşturdukları bir listeden gelen haber akışını görebiliyor. Mosseri bu özelliğin şu ana kadar çok az kullanıcı tarafından kullanıldığını bu nedenle şirketin bu özelliği daha fazla kullanıcı dostu yapmayı amaçladığını söyledi.