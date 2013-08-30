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Facebook: Kişisel bilgilerinizi reklam verenlerle paylaşmayacağız

Facebook'tan yollanan metinde, kişisel bilgilerin devlet makamları ile paylaşılmasına ilişkin bir ifade yer almadı

30 Ağustos 2013 17:12

Facebook Gizlilik Kurulu Avrupa Bölge temsilcisi Richard Allan dün Kürt siyasetçilere ait Facebook sayfalarının kapatılmasına ilişkin, kurumlarının yasal yaptırım olmadığı halde insiyatif aldığını açıklamasını takiben Facebook, Türkiye'deki kullanıcılarına mektup yolladı.

Gizlilik Kurulu Başkanı Erin Egan imzalı metinde kullanıcıların kişisel bilgilerinin Facebook tarafından nasıl korunduğunu keşfedebilmeleri için bağlantıların paylaşılığı mektupta, "Facebook'a koyduğunuz gizli bilgilerin izniniz olmadan reklamverenlerle paylaşılmayacağı" belirtildi. Ancak yollanan metinde, kişisel bilgilerin devlet makamları ile paylaşılmasına ilişkin bir ifade yer almadı.

Önceki gün Facebook tarafından yayımlanan raporda Türkiye hükümetinin Facebook'tan 96 bilgi alma talebinde bulunduğu, bu taleplerin yüzde 47'sinin yanıtlandığı açıklanmıştı.


Facebook tarafından kullanıcılara yollanan mektup şöyle:


"Size Veri Kullanımı İlkemize ve Hak ve Sorumluluklar Bildirimimize güncellemeler önerdiğimizi bildirmek için yazıyoruz. Bu iki belge size verileri nasıl topladığımız ve kullandığımız ve Facebook'u kullanmayı tercih ettiğinizde geçerli olan kurallar hakkında bilgi vermektedir. Bu güncellemelerdeki amacımız, uygulamalarımızın daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır.

Facebook'ta son zamanlarda neler yapabileceğiniz hakkında sizi bilgilendirdiğimizden emin olmak için bu belgeleri zaman zaman güncelliyoruz. Bu e-posta önerdiğimiz önemli değişiklikleri açıklamakta ve sizi daha fazla bilgi alabileceğiniz yerlere yönlendirmektedir."

 

Neler güncelleniyor ve neden?

 

"İki belgede de şunları daha iyi anlamanıza yardımcı olacak yeni açıklamalar var:

-Facebook'ta reklam verme nasıl çalışır
-Adınızın, profil resminizin, içeriklerinizin ve kişisel bilgilerinizin reklamlarla veya ticari içeriklerle birlikte kullanılması konusunda ne beklenmeli
-Kullandığınız uygulamaları nasıl kontrol edebilir veya kaldırabilirsiniz
-Mobil cihazlarla hangi verileri paylaşıyorsunuz

Her zamanki gibi, Facebook'a koyduğunuz gizli bilgileri izniniz olmadan reklamverenlerle paylaşmayacağız."

 

Ne yapmalısınız ve güncellemeler ne zaman gerçekleşecek?

 

"Tüm güncellemeleri Site Yönetimi sayfamızın Belgeler sekmesinde gözden geçirebilir ve önümüzdeki yedi gün içinde görüşlerinizi paylaşmak için o sayfada yorum bırakabilirsiniz. Lütfen zaman ayırarak her şeyi okuyun ve düşüncelerinizi bize bildirin. Yorumlarınız başka güncellemelere yol açarsa, bu güncellemeleri de Site Yönetimi sayfasında yayınlarız.

Benzer konularda en güncel bilgileri almak için, lütfen Site Yönetimi ve Gizlilik Sayfalarımızı beğenin. Ayrıca, size nasıl ilginç, ilginizi çeken reklamlar gösterdiğimiz veya çerezlerin ve benzer teknolojilerin bunu yapmamıza nasıl yardımcı olduğu hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, lütfen Reklamlar ve Çerezler sayfalarımızı ziyaret edin. Bu kaynakları faydalı bulacağınızı umuyoruz."

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