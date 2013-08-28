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Dünya

Facebook: Türk hükümetiyle kullanıcı bilgilerini paylaştık

Sosyal medya sitesi Facebook, Türk hükümetinin istediği 173 kullanıcıya ait toplam 96 başvurudan 45'i hakkında bilgi verdiğini duyurdu. Facebook Sözcüsü Feinberg firmanın, ülkedeki gösterilerle ilgili hiçbir kullanıcı bilgisini paylaşmadığını belirtti

28 Ağustos 2013 00:26

Sosyal medya sitesi Facebook, Türk hükümetinin istediği 173 kullanıcıya ait toplam 96 başvurudan 45'i hakkında bilgiler verdiğini duyurdu.

Daha önce Microsoft ve Twitter'ın da yaptığı gibi Facebook'un yayınladığı şeffaflık raporunda, 74 ülkenin 38 bin kullanıcıya ait bilgiler için kendilerine yaklaşık 26 bin başvuru yapıldığı belirtildi.

Razi Canikligil'in hurriyet.com.tr'de yayımlanan haberine göre, Facebook Sözcüsü Sarah Feinberg ise yayınlanan rapor üzerine yaptığı açıklamada, firmalarının Türkiye'deki gösterilerle ilgili hiçbir kullanıcı bilgisini paylaşmadıklarını belirtti. Feinberg yaptığı açıklamada, Türkiye'ye sağladıkları veriler içinde çocukların hayatını tehlikeye atma ve acil güvenlikle ilgili isteklerin yer aldığını söyledi.

Facebook'un Genel Danışmanı Colin Stretch de  "Biz bu isteklerle, yasal eksiklikleri bularak ve aşırı geniş veya belirsiz istekleri bu kapsamda daraltarak mücadele ediyoruz. Belirli bir talebin yerine getirilmesi gerektiğinde is, genellikle isim gibi sadece temel kullanıcı bilgilerini paylaşıyoruz" dedi.

 

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