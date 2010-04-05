Facebook kendini yeniledi

T24-

Merkezi San Fransico’da bulunan Divvyshot, internet sitesinde yaptığı açıklamada “Facebook teknik ekibine dâhil olacağız ve Facebook fotoğraflarına yoğunlaşacağız” ifadelerini kullanarak, artık Facebook bünyesinde hizmet vereceklerini doğruladı.Şirket, yeni üye kabul etmeyeceğini ve bütün hizmetlerini gelecek altı hafta içinde Facebook’a aktaracağını açıkladı. Facebook’a her ay üç milyondan fazla fotoğraf ekleniyor. Devralma işleminin mali ayrıntıları hakkında ise bilgi verilmedi.



Kendini yeniledi





Google'den sonra dünyanın en çok ziyaret edilen web sitesi konumundaki Facebook, bundan 6 yıl önce Mark Zuckerberg tarafından kurulmuştu. Facebook, Nisan 2009'dan bu yana kullanıcı sayısını ikiye katlamayı başardı.







Site kurucusu Zuckerberg, 400 milyonuncu kullanıcıyı, sundukları hizmetleri daha da geliştirerek kutlayacaklarını açıklamıştı. Facebook'un kullanı ara yüzünde kapsamlı değişikliklere gidildi. Yeni tasarımda mesajlar, bildirimler ve uygulamalara ulaşım daha kolay hale getirildi.