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Yaşam

Facebook kendini yeniledi

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, siteye fotoğrafların yüklenmesini ve fotoğraf albümleri oluşturmayı kolaylaştırmak amacıyla bu alanda hizmet everen Divvyshot şirketini satın aldı.

05 Nisan 2010 03:00

 T24- Üyelerinin sayısı 400 milyona yaklaşan sosyal paylaşım sitesi Facebook, sanal ortamda fotoğraf albümleri oluşturma konusunda hizmet veren Divvyshot şirketini bünyesine kattı.
 

Merkezi San Fransico’da bulunan Divvyshot, internet sitesinde yaptığı açıklamada “Facebook teknik ekibine dâhil olacağız ve Facebook fotoğraflarına yoğunlaşacağız” ifadelerini kullanarak, artık Facebook bünyesinde hizmet vereceklerini doğruladı.


Şirket, yeni üye kabul etmeyeceğini ve bütün hizmetlerini gelecek altı hafta içinde Facebook’a aktaracağını açıkladı. Facebook’a her ay üç milyondan fazla fotoğraf ekleniyor. Devralma işleminin mali ayrıntıları hakkında ise bilgi verilmedi. 


Kendini yeniledi


Google'den sonra dünyanın en çok ziyaret edilen web sitesi konumundaki Facebook, bundan 6 yıl önce Mark Zuckerberg tarafından kurulmuştu. Facebook, Nisan 2009'dan bu yana kullanıcı sayısını ikiye katlamayı başardı.



Site kurucusu Zuckerberg, 400 milyonuncu kullanıcıyı, sundukları hizmetleri daha da geliştirerek kutlayacaklarını açıklamıştı. Facebook'un kullanı ara yüzünde kapsamlı değişikliklere gidildi. Yeni tasarımda mesajlar, bildirimler ve uygulamalara ulaşım daha kolay hale getirildi.

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