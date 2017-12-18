Facebook kabul etti: Sosyal medya akıl sağlığınız için kötü

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Aralık (DHA) – Sosyal paylaşım sitesi Facebook konu üzerinde birçok tartışma yaşanmasının ardından yaptığı bir blog paylaşımında, sosyal medyanın akıl sağlığına zarar verebileceğini kabul etti; ancak, paylaşımda kullanıcıların daha fazla durum paylaşımı ve yorum yaparak daha mutlu olduklarını da savundu.

Haftasonu yaptığı bir blog paylaşımında teknoloji devi sosyal medyanın insanları mutsuz ettiğine ilişkin kanıtlar olduğunu doğruladı. Paylaşımda, arkadaşlarının durum güncellemelerini “gizlice takip eden” kişilerin ruhsal durumlarının düşük olabileceği vurgulandı. Facebook araştırma direktörü David Ginsberg ve araştırma asistanı Moria Burke, “Genelde insanlar sosyal medyada büyük ölçüde pasif bir şekilde – iletişime geçmeden sadece okuyarak – fazla vakit geçirdiğinde sonrasında daha kötü bir ruh haline girdiklerini aktarıyor” yazdı.

Akademik araştırmalar sosyal medyanın depresyon, özgüven kaybı ve yalnızlık hissiyle bağlantılı olabileceğine dair uyarılarda bulunmuş, Facebook bugüne kadar platformun psikolojik bir zararı olabileceğini reddetmişti.

Michigan Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmayı kaynak gösteren blog paylaşımında günde 10 dakika Facebook paylaşımlarını “okuyan” öğrencilerin paylaşım yapan ve Facebook üzerinden arkadaşlarıyla iletişim kuran öğrencilere göre daha karamsar bir modda olduğu söylendi.

California Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada ise arkadaşlarının paylaşımlarını çok fazla “like” yapanların en çok acı çeken kişiler olduğu çünkü bu kişilerin kendilerini bu pozitif durumlarla karşılaştırma eğiliminde olduğu belirtildi.

Açıklama üst düzey bir Facebook yönetici olarak çalışmış Chamath Palihapitiya’nın sosyal medya ağını “insani ilişkileri zedelemek, kullanıcıları ‘terkedilmiş ve boş’ hissine itmekle” suçlamıştı. 2011 yılına kadar Facebook’un kullanıcı büyümesi başkan yardımcısı olarak görev yapan Palihapitiya Standford Business School’da öğrencilere yaptığı bir konuşmada “Artık toplumun kumaşını parça parça eden teknolojiler ürettiğimiz bir noktadayız – gerçekten durum bu” demişti. (Fotoğraflı)