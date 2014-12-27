T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Facebook izinsiz sattığı fotoğraflar için herkese 10 bin dolar ödeyebilir!

Facebook'un kullanıcı fotoğraflarını sattığı ortaya çıkmasından sonra, şirket hakkında dava açıldı

27 Aralık 2014 13:13

Facebook'un, kullanıcı mesajlarını okuyarak, mesajlarda geçen anahtar kelimelere göre kullanıcı bilgilerini reklam verenlere sattığının ortaya çıkması, ünlü sosyal medya servisinin başını büyük belaya soktu.

Bu algoritmayı bir sene kadar önce tesadüfen keşfeden Matthew Campbell ve Michael Hurley isimli iki kullanıcı, isimlerinin ve fotoğraflarının hiç haberleri olmadan bazı şirketlerin sayfalarında kullanıldığını ve bu nedenle mahremiyetlerinin ihlal edildiğini öne sürerek dava açtılar. Daha sonra davaya üçüncü bir isim olan David Shadpour da mağdur olarak katıldı. Üçlü Facebook 'tan 10'ar bin dolar tazminat talep ediyorlar. Ayrıca mahkemenin, Facebook'u bu uygulamayı yaptığı tüm kullanıcılara 10'ar bin dolar ödemeye mahkûm etmesini istiyorlar.

Facebook, bu uygulamanın kullanıcı sözleşmesinde yer aldığını ve kullanıcıların sözleşmeyi kabul ederek Facebook'u kullandığını hatırlatıyor. Ayrıca bu uygulamanın iki sene önce sona erdiğini ve yeni kullanıcı sözleşmesine göre kullanıcılardan rıza almak suretiyle reklam yapıldığının da altını çiziyorlar.

Oakland'da davaya bakan mahkeme Facebook'u haklı bulsa da üst mahkeme davanın daha detaylı incelenmesi gerektiğine karar vererek suçlamaların düşmesi kararını kaldırdı. Şimdi gözler, üst mahkemenin vereceği karara çevrilmiş durumda. Eğer karar Facebook'un istediği gibi çıkmazsa, sosyal ağ devini büyük ödemeler bekliyor demektir.

ETİKETLER

facebookfotoğrafkullanıcımahkemedavatazminatizinreklam

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24