Facebook izinsiz sattığı fotoğraflar için herkese 10 bin dolar ödeyebilir!

Facebook'un, kullanıcı mesajlarını okuyarak, mesajlarda geçen anahtar kelimelere göre kullanıcı bilgilerini reklam verenlere sattığının ortaya çıkması, ünlü sosyal medya servisinin başını büyük belaya soktu.

Bu algoritmayı bir sene kadar önce tesadüfen keşfeden Matthew Campbell ve Michael Hurley isimli iki kullanıcı, isimlerinin ve fotoğraflarının hiç haberleri olmadan bazı şirketlerin sayfalarında kullanıldığını ve bu nedenle mahremiyetlerinin ihlal edildiğini öne sürerek dava açtılar. Daha sonra davaya üçüncü bir isim olan David Shadpour da mağdur olarak katıldı. Üçlü Facebook 'tan 10'ar bin dolar tazminat talep ediyorlar. Ayrıca mahkemenin, Facebook'u bu uygulamayı yaptığı tüm kullanıcılara 10'ar bin dolar ödemeye mahkûm etmesini istiyorlar.

Facebook, bu uygulamanın kullanıcı sözleşmesinde yer aldığını ve kullanıcıların sözleşmeyi kabul ederek Facebook'u kullandığını hatırlatıyor. Ayrıca bu uygulamanın iki sene önce sona erdiğini ve yeni kullanıcı sözleşmesine göre kullanıcılardan rıza almak suretiyle reklam yapıldığının da altını çiziyorlar.

Oakland'da davaya bakan mahkeme Facebook'u haklı bulsa da üst mahkeme davanın daha detaylı incelenmesi gerektiğine karar vererek suçlamaların düşmesi kararını kaldırdı. Şimdi gözler, üst mahkemenin vereceği karara çevrilmiş durumda. Eğer karar Facebook'un istediği gibi çıkmazsa, sosyal ağ devini büyük ödemeler bekliyor demektir.