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Facebook, Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe Girişimi'ni sansürledi

Facebook, Türkiye'de ayrımclığa karşı mücadele eden Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe Girişimi'nin sayfasını kapattı

17 Ocak 2013 15:20

 

Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe Girişimi tarafından açılan ve 2007 yılından bu yana yayın yapan facebook sayfası kapatıldı. 48 bin takipçisi olan sayfanın kapatılması girişim tarafından protetso edilirken, yeniden açılması istendi.
Açıklamada, "2007 yılından beri faal olan bir sivil girişimdir. Adından da anlaşılabileceği gibi, toplumu ayrıştıran ve düşmanlıkları yaygınlaştıran ırkçılığa ve milliyetçiliğe karşı mücadele ediyor. Sadece bunlara karşı değil; etnik ve dinsel ayrımcılık, cinsiyetçilik, homofobi, transfobi, nefret suçları, İslamofobi, Antisemitizm ve genel olarak insan hakları konusunda da mücadele ediyor.
DurDe Facebook sayfamız 14 Ocak 2013 gününden beri adminlerimize kapatıldı. Tarafımıza hiçbir uyarı yapılmadan ve hiçbir gerekçe gösterilmeden… Sayfamız daha önce de hacklenmiş ve saldırılara uğramıştı. Şimdi ise Facebook yönetimi adminlerimizi engelleyerek ırkçılık karşıtlarının buluşma sayfasına sansür ve yasak uyguluyor." denildi.

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