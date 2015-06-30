T24 LogoT24 Logo
Dünya

Facebook: İntikam pornosunu yükleyen kişiyi bulamıyoruz

Facebook, bir hesap kapandıktan 90 gün sonra tüm verileri sildiğini söylüyor

30 Haziran 2015 10:30

Facebook, internette seks görüntüleri yayımlanan Hollandalı kadının, intikam amacıyla bu videoyu yükleyen kişinin kimliğinin açıklanması talebini yerine getiremeyeceğini açıkladı.

Facebook bu yönde mahkeme kararı olmasına rağmen, söz konusu kişinin, Ocak ayında görüntüleri yayımladıktan sonra hem videoyu hem de hesabını sildiğini duyurdu.

Mahkeme geçen hafta, 21 yaşındaki kadının görüntülerini yükleyen kişinin kimliğini açıklaması için Facebook'a 2 hafta süre vermişti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Facebook, bir hesap kapandıktan 90 gün sonra tüm verileri sildiğini söylüyor.

Hollanda'nın Werkendam kasabasında yaşayan Chantal, Facebook'ta paylaşılan video nedeniyle hayatının "cehenneme döndüğünü" söylüyor.

Chantal'ın erkek arkadaşıyla sevişme görüntülerini içeren bir dakikalık videonun binlerce kişi tarafından izlenip kaydedildiği belirtiliyor.

Mahkeme kararı benzer durumlar nedeniyle mağdur olan kişiler için emsal oluşturacak olması nedeniyle önemli görülüyordu.

 

ETİKETLER

facebookintikam pornosuyükelemevideokişibulamıyoruzhesap silme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24