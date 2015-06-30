Facebook: İntikam pornosunu yükleyen kişiyi bulamıyoruz

Facebook, internette seks görüntüleri yayımlanan Hollandalı kadının, intikam amacıyla bu videoyu yükleyen kişinin kimliğinin açıklanması talebini yerine getiremeyeceğini açıkladı.

Facebook bu yönde mahkeme kararı olmasına rağmen, söz konusu kişinin, Ocak ayında görüntüleri yayımladıktan sonra hem videoyu hem de hesabını sildiğini duyurdu.

Mahkeme geçen hafta, 21 yaşındaki kadının görüntülerini yükleyen kişinin kimliğini açıklaması için Facebook'a 2 hafta süre vermişti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Facebook, bir hesap kapandıktan 90 gün sonra tüm verileri sildiğini söylüyor.

Hollanda'nın Werkendam kasabasında yaşayan Chantal, Facebook'ta paylaşılan video nedeniyle hayatının "cehenneme döndüğünü" söylüyor.

Chantal'ın erkek arkadaşıyla sevişme görüntülerini içeren bir dakikalık videonun binlerce kişi tarafından izlenip kaydedildiği belirtiliyor.

Mahkeme kararı benzer durumlar nedeniyle mağdur olan kişiler için emsal oluşturacak olması nedeniyle önemli görülüyordu.