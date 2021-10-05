Facebook, Instagram ve WhatsApp çöktü; Twitter rekor kırdı

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın dün akşam saatlerinde çökmesinin ardından Twitter, aynı anda en yüksek çevrimiçi kullanıcı sayısına ulaştı.

Dün akşam saatlerinde Facebook, Instagram gibi en çok kullanılan sosyal medya platformları dışında WhatsApp gibi birçok insanın iletişim sağladığı platform da çökmüş durumdaydı. Bu platformlar dışında genel olarak internette de bir erişim sıkıntısı vardı. Bu sırada da popüler sosyal medya platformlarından erişime açık tek platform Twitter rekor kırdı.

The Spectator Index'in yaptığı paylaşıma göre Twitter dün akşam saatlerinde aynı anda en yüksek çevrimiçi kullanıcı sayısına ulaştı. Net bir sayı verilmiş değil ancak tüm platformlar çökmüş haldeyken Twitter'ın bu kadar ilgi görmesi ve eş zamanlı kullanıcı sayısında rekor kırmış olması şaşırtıcı olmadı.