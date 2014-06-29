Facebook, insanlar üzerinde gizli duygusal deney yapmış!

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un yaklaşık 600 bin kullanıcısının, bilgilendirilmeden psikolojik teste tabi tutulduğu ileri sürüldü.

The Telegraph gazetesinin verdiği habere göre uzmanlar, Facebook kullanıcıları arasında rastgele seçimle belirlediği kişileri iki gruba ayırdı. Birinci gruptan kullanıcıların sayfalarında çoğunlukla olumlu haberler, ikinci gruptakilerin sayfalarında da olumsuz haberler yayınlandı. Ardından deneklere ait mesajların duygusal içeriği ölçüldü.

ANKA’da yer alan habere göre deney, sosyal medyanın insanın düşünce ve duygularını etkilediğini gösterdi.

Araştırmacılar, ABD Ulusal Bilimler Akademisi'nin resmi yayını PNAS dergisine demecinde, "Haber bandında olumlu ifadeler azaltılınca insanlar olumlu statülerini de azalttı. Olumsuz haberler azaltılınca bu, aksi etki yarattı. Deney sonuçları, insanların Facebook'ta dile getirdiği duyguların kendi duygularımızı etkilediğini gösteriyor" dedi.

Deneyin hukuki açıdan yasal olduğu ifade ediliyor. Zira sosyal paylaşım sitesinin her bir kullanıcısı üyelik koşullarını kabul ederek şirketin, sayfalarındaki haber akışı algoritması dahil olmak üzere sitenin içeriğini istediği gibi değiştirme hakkını tanımış oluyor.