Facebook insanı mutsuz mu ediyor?



T24 - Amerika’nın Utah Valley Üniversitesi, Facebook’un insanları neden mutsuz ettiğine dair yeni bir araştırma gerçekleştirdi. Sosyologlar tarafından yürütülen araştırmada, sosyal ağda geçirilen zamanla birlikte insanların asıl hayatındaki konumu arasındaki ilişki dikkate alındı.





ntvmsnbcnin haberine göre; yaklaşık 425 öğrencinin katıldığı araştırmada, öğrencilere Facebook’ta kaç arakadaşları olduğu ve sosyal ağda ne kadar zaman geçirdiği soruldu. Bunların yanı sıra ilişki durumu, yaş, cinsiyet, ırk ve dini inancı da dikkate alınan öğrencilere hayatı adil bulup bulmadıkları gibi sorular da yöneltildi.





Ne kadar çok vakit geçiriyorsanız o kadar mutsuzsunuz



Bilgi Çağı'nın haberine göre, Facebook’ta ne kadar çok zaman geçirirseniz mutsuz olma olasılığınız o kadar yüksek. Zira, Facebook’ta sık zaman geçiren kişiler diğer arkadaşlarının kendilerinden çok daha iyi bir hayata sahip olduğunu düşünerek mutsuz oluyor. Uzun süre Facebook’ta kalan kişiler, hayatın adil olmadığını ve diğerlerinin kendilerinden çok daha mutlu olduğuna inanıyor. Üstelik bu kişiler, kendilerinden çok daha mutlu olduğuna inandıkları bu kişileri tanımasalar bile bu kanıya kapılabiliyor.



Yine araştırmanın dikkat çekici sonuçlarından biri de Facebook’ta sosyalleşmektense gerçek arkadaşlarıyla yüzyüze sosyalleşen kişilerin daha mutlu ve hayata daha olumlu baktığı gerçeği. Bu kişiler Facebook’taki kişilere göre daha sosyal olurken, sosyal ağda sürekli olarak paylaşılan mutlu fotoğrafların da kişilerin mutsuz hissetmesinde etkisi olduğu belirtiliyor.





