Facebook ilk kez beğenmeme butonunu denemeye başlıyor

Facebook, mesajlaşma uygulaması Messenger'da "beğenmeme" butonunu denemeye başladı.

Birçok Facebook kullanıcısı yıllardır, paylaşımlar için "beğenme" butonuna ek olarak beğenmeme butonu konulmasını da istiyordu.

Ancak Facebook, kullanıcıların paylaşımlarının "karalanmaması için" bu çağrılara kulak tıkıyordu.

Beğenmeme butonu, sınırlı sayıda Messenger kullanıcısıyla denenecek. Kullanıcılar, hoşlanmadıkları herhangi bir mesaj ya da içeriğe "beğenmeme" emojisi gönderebilecek.

Facebook geçen yıl, sitedeki paylaşımlarda 300 milyardan fazla emoji kullanıldığını açıklamıştı. Şirkete göre, en fazla kalp emojisi kullanıldı.

Messenger'dan sonra Facebook'a da beğenmeme butonunun gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.