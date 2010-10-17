Facebook ilişkisi üniversiteden attırdı!

T24 - Tekirdağ'da internetten tanıştığı garson Cengiz Taşkıran tarafından aşkına karşılık alamadığı gerekçesi ile üniversite kampusunde bıçaklanan öğretim üyesi, 32 yaşındaki Çiğdem Alparslan, rektörlük kararı ile üniversitedeki işinden kovuldu.





İzmir'de garsonluk yapan Cengiz Taşkıran, 6 ay önce Facebook'ta Teknik Bilimler Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi Çiğdem Alparslan ile tanıştı. İnternet ortamında arkadaş olan Alparslan ve Taşkıran'ın internet üzerinden sohbetleri sürdü. Çiğdem Alparslan'a duygusal olarak bağlanan Cengiz Taşkıran, 22 Haziran 2010 tarihinde Tekirdağ'a geldi. Taşkıran, kampus kapısındaki güvenlik görevlilerine öğretim görevlisi Çiğdem Alparslan ile görüşeceğini söyledi. Güvenlik noktasına kimliğini bırakan Taşkıran, Teknik Bilimler Yüksekokulu binasında Çiğdem Alparslan'ın odasına girerek onunla konuşmak istediğini söyledi. Kendisini ‘subay' olarak tanıtan Cengiz Taşkıran'ın garson olduğunu öğrenen Çiğdem Alparslan, konuşmak istemediğini söyleyince aralarında tartışma çıktı. Öğretim görevlisi Alparslan'ın söylediklerine tepki gösteren Taşkıran, cebimden çıkardığı bıçağı Çiğdem Alparslan'ın sol bacağına sapladı. Çiğdem Alparslan 1 hafta kaldığı hastanede tedavi olduktan sonra taburcu edildi. Cengiz Taşkıran ise çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nin Değirmenaltı Yerleşkesi'nde meydana gelen olayla ilgili olarak üniversite yönetimi idari soruşturma başlattı. Üniversitede 1 yıldan bu yana sözleşmeli olarak çalışan öğretim görevlisi Çiğdem Alparslan'ın ifadesini alan üniversite senatosu Alparslan’ın sözleşmesinin fesh edilmesine karar verdi. Karar tebliğ edilen Çiğdem Alparslan, üniversite ile ilişiğini kesti.



