Facebook, Hz. Muhammed'e hakaret içeren sayfaları engelledi

Ankara'da Gölbaşı Sulh Ceza Nöbetçi Hakimliği, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta, Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlara erişimin engellenmesine karar verdi. Kararın ardından Facebook söz konusu hesaplara erişimi engelledi.
Gölbaşı Sulh Ceza Nöbetçi Hakimliği, Cumhuriyet Savcısı Harun Ceylan'ın açtığı soruşturma kapsamında, Facebook'taki, Hazreti Muhammed'e hakaret içeren sayfalara erişimin engellemesine hükmetti.
Mahkeme, sayfalara erişimin engellenmesi kararının uygulanmaması halinde, Facebook'a erişimin engellenmesini kararlaştırdı.
Karar, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına ve Erişim Sağlayıcıları Birliğine iletildi.
Karar sonrası Facebook söz konusu hesaplara erişimi engelledi. Böylece siteye tamamen erişimin engellenmesinin önüne geçildi.