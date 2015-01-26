Mahkemeden Hz. Muhammed'e hakaret ettiği öne sürülen Facebook sayfalarına engelleme kararı!

Gölbaşı Sulh Ceza Nöbetçi Hakimliği, Cumhuriyet Savcısı Harun Ceylan'ın açtığı soruşturma kapsamında, Facebook'taki, Hz. Muhammed'e hakaret içerdiği öne sürülen sayfalara erişimin engellemesine hükmetti.
Mahkeme, sayfalara erişimin engellenmesi kararının uygulanmaması halinde, Facebook'a erişimin engellenmesini kararlaştırdı.
Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta Hz Muhammed'e hakaret içerdiği iddia edilen paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı.Soruşturma sonucunda söz konusu paylaşımlarda bulunan sayfalara erişimin engellenmesine hükmedildi. Mahkeme, sayfalara erişimin engellenmesi kararının uygulanmaması halinde, Facebook'a erişimin engellenmesini kararlaştırdı.
Karar, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına ve Erişim Sağlayıcıları Birliğine iletildi.
Charlie Hebdo, dergiye düzenlenen terörist saldırının ardından yayımlanan ilk sayısında Hz Muhammed’i tasvir eden bir karikatüre yer vermişti.