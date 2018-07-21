Facebook, hükümet yetkililerine veri aktarmış olabilecek firmayla işbirliğine son verdi

Facebook'un, ABD hükümeti ve diğer ülkelerle ilişkileri olan bir Amerikan firmasıyla işbirliğini askıya aldığı bildirilirken, kullanıcı verilerinin üçüncü bir tarafa aktarılmasıyla ilgili sosyal ağ kurallarının ihlal edildiğine dair vakaları araştırmaya başladığı öğrenildi.

Sputnik'in Wall Street Journal (WSJ) gazetesinden aktardığına göre, Massachusetts eyaletine bağlı Boston'da kayıtlı Crimson Hexagon şirketi, son yıllarda sosyal ağ kullanıcılarının paylaşımlarının analizlerine ilişkin aralarında, Türkiye ve ABD'nin çeşitli hükümet departmanları ve aynı zamanda siyaset alanında araştırma konusunda uzmanlaşmış, kar amacı gütmeyen Rus Sivil Toplum Geliştirme Fonu'nun da bulunduğu üçüncü taraflara bir çok bilgi aktarmıştır.

WSJ'nin iddasına göre, Facebook, Boston şirketinin sosyal ağda topladığı verileri nasıl kullandığını neredeyse hiç kontrol etmedi. Crimson Hexagon ile olan birçok hükümet sözleşmesi Facebook tarafından daha önce onaylanmamıştı. Sosyal medya ağı, Facebook ve Instagram'daki şirket uygulamasını bloke etti ve kullanıcıların kişisel bilgilerinin kötüye kullanılmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Crimson Hexagon'un kurucusu ve başkanı, Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Gary King'dir. Aynı zamanda Facebook ile birlikte geliştirilmekte olan Sosyal Bilimler One projesinin de yöneticisidir.