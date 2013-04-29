Facebook hızla eriyor!

Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook, giderek çeşitlenen ve sayıları artan rakiplerine kullanıcı kaybetmeye devam ediyor. En son veriler, Facebook’un en güçlü olduğu ülkelerde aylık kullanıcı sayısının milyonlarca azaldığını gösterdi. Analistler, Facebook’un bir zamanlar MySpace’in yaşadığı gibi bir sonla karşılaşma olasılığının ‘çok düşük’ olmadığını belirtti.



Yeni ve farklı sosyal medya platformları arayan internet ve mobil kullanıcıları, Facebook’a olan bağlılıklarını sona erdiriyor.

Facebook, 2013’ün ilk çeyreğine ait verileri açıklamaya hazırlanırken, yatırımcılar şirketin gelirlerinde yüzde 36 artış yaşanmasını bekliyor. Mobil cihazlarda izlenen doğru stratejinin getirdiği reklam geliriyle bağlantılı olan bu beklentiye rağmen, Facebook’un ABD ve İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde kullanıcı sayısını artık artıramadığı belirtildi.

Analiz firması SocialBakers’ın verilerine göre, Facebook’un ABD’deki kullanıcı sayısı geçtiğimiz ay yüzde 4 azaldı ve 6 milyon kişi sosyal ağı terk etti. İngiltere’de bu oran yüzde 4.5 olurken, 1.4 milyon kullanıcı Facebook hesaplarını kapattı. Her iki ülkede geride kalan 6 ay içinde kaybedilen aylık üye sayısı ise 9 milyon oldu.

'İnsanlar sıkıldı'

Guardian sitesinin haberine göre, ABD ve İngiltere’nin yanı sıra Kanada, İspanya, Fransa, Almanya ve Japonya’da da kullanıcı sayıları gözle görülür bir şekilde azalmaya başladı.

Guardian’a konuşan Londra merkezli Enders Analysis şirketinde medya uzmanı olan Ian Maude, “Sorun şu ki, ABD ve İngiltere’de Facebook’a üye olmak isteyen insanlar bunu çoktan yaptı... İnsanlar artık sıkıldı ve yeni şeyler denemek istiyorlar. Facebook’un Myspace’e dönüşme olasılığı biraz düşük gibi ama bu ihtimal imkansız değil” dedi.

Facebook’un Nisan 2012’de satın aldığı ve o dönemde 30 milyon civarında kullanıcısı bulunan Instagram, bugün 100 milyon üyenin üzerine çıkarken, özellikle genç kullanıcılar eski bir Facebook çalışanı olan Dave Morin’in kurduğu akıllı telefon tabanlı sosyal medya ağı Path’e akın ediyor. Her hafta 1 milyon yeni kullanıcı kazanan Path, sadece Venezuela’da iki günde 500 bin kişi tarafından indirildi.

1 milyarın ardından düşüş başladı

Faceook, her ne kadar güçlü olduğu ülkelerde gözden düşmeye başlasa da, Güney Amerika’da güçlenmeye devam ediyor.

Brezilya’da kullanıcı sayısı yüzde 6 artarak 70 milyona ulaşırken, Hindistan’da ise yüzde 4 artarak 64 milyona çıktı.

Küresel yatırım bankası Jefferies, Ocak 2013’te Facebook’un 1.05 milyar kullanıcıya ulaştığını, Şubat’ta ise 20 milyonluk düşüş yaşadığını belirtti. Araştırma firması Nielsen ise son bir yılda İngiltere’de kaybedilen kullanıcı sayısının 27 milyon olduğunu açıkladı.

ComScore verileri ise kullanıcıların sosyal ağda eskisi kadar vakit geçirmediğini gösterdi. Kuzey ve Güney Amerika’da kullanıcıların Facebook’ta harcadığı süre Aralık 2012’de 121 dakika iken, Şubat 2013’te 115 dakikaya geriledi.

‘Home’ arayüzünün başını çektiği mobil stratejisiyle gelirlerini artıran Facebook, akıllı telefon ve tablet bilgisayalardaki aylık kullanım süresini 69 dakikaya çıkardı. Mobil platformdaki stratejisiyle gelirlerini artıran Facebook, Wall Street’in beklentisine göre geçtiğimiz yıl ilk çeyrekte 1.06 milyar dolan gelirini bu dönem 1.44 milyar dolara çıkaracak.