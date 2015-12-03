Facebook hisselerinin yüzde 99'unu bağışlama kararı alan Zuckerberg, vergiden muaf mı olacak?

Sosyal paylaşım devi Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan, sahip oldukları yaklaşık 45 milyar dolar değerindeki Facebook hisselerinin yüzde 99’unu hayır işleri için kuracakları “Chan Zuckerberg Vakfı” için harcayacaklarını açıkladı.

Zuckerberg ve eşi, geçen hafta dünyaya gelen kızları Max’a hitaben yazdıkları mektupta, “Senin kuşağının daha iyi bir dünyada yaşayabilmesi için, bizim kuşağımızın yapabileceği çok şey var” diye seslenerek vakıf kararını açıkladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bu açıklama beraberinde tartışmaları da getirdi. ABD’deki vakıf düzenlemelerine göre vakıf sahipleri, vergi muafiyeti için toplam bütçenin yılda yüzde 5’ini bağışlamak zorunda. Bu da Zuckerberg çiftinin 45 milyar dolara denk gelen vakıf bütçesi için vergi ödemeyeceği anlamına geliyor. Zuckerberg’ün mirasçıları da veraset ilamı açısından avantaj elde edecek.

Öte yandan Zuckerberg gibi diğer teknoloji milyarderleri de kendi vakıflarını kurdu. Online müzik paylaşım platformu Napster’ın kurucusu Sean Parker’ın 600 milyon dolar, Google’ın kurucu ortağı Sergey Brin’in 383 milyon dolar, Google’ın diğer kurucu ortağı Larry Page’in 177 milyon dolar değerinde vakıfları bulunuyor.