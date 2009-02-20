T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Facebook hasta ediyor!

Facebook gibi sosyal iletişim ağları yüz yüze iletişimi azaltarak, kanser, felç, kalp hastalığı ile bunama gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

20 Şubat 2009 02:00

Facebook gibi sosyal iletişim ağlarının yüz yüze iletişimi azaltarak, kanser, felç, kalp hastalığı ile bunama gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği bildirildi.

Psikolog Dr. Aric Sigman, insanlarla bir araya gelmektense onlara e-posta göndermenin kişilerin genlerinin işleyişini değiştirebileceğini belirtti.

DR. Sigman, ayrıca bu durumun, bağışıklık yanıtını, hormon seviyelerini ve damar fonksiyonlarını altüst edebileceğini de ekledi. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberinde, elektronik haberleşmenin nedeni olan insanlar arasındaki uzaklığın, zihinsel performansı da zayıflattığı ifade edildi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24