Facebook hasta ediyor!

Facebook gibi sosyal iletişim ağlarının yüz yüze iletişimi azaltarak, kanser, felç, kalp hastalığı ile bunama gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği bildirildi.



Psikolog Dr. Aric Sigman, insanlarla bir araya gelmektense onlara e-posta göndermenin kişilerin genlerinin işleyişini değiştirebileceğini belirtti.



DR. Sigman, ayrıca bu durumun, bağışıklık yanıtını, hormon seviyelerini ve damar fonksiyonlarını altüst edebileceğini de ekledi. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberinde, elektronik haberleşmenin nedeni olan insanlar arasındaki uzaklığın, zihinsel performansı da zayıflattığı ifade edildi.





