Facebook hakkında inceleme başlatıldı

Alman Federal Rekabet Dairesi (BKartA), kişisel bilgilere ilişkin gizlilik yasalarının ihlal edilerek piyasa gücünü kötüye kullandığı şüphesiyle Facebook hakkında soruşturma başlattı.

Cihan Haber Ajansı’nın (CHA) haberine göre, dünyanın en büyük sosyal ağ sitesi Facebook, kurucusu Mark Zuckerberg'in Almanya ziyaretinden kısa bir süre sonra rekabet kurumunun incelemesine maruz kaldı. Rekabet kurumundan yapılan yazılı açıklamada, şirketin sözleşme şartlarında yer alan kişisel bilgilerin kullanımı maddeleriyle Facebook'un sosyal ağlar sektöründeki piyasa hakimiyetini kötüye kullanma şüphesinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamanın devamında, Facebook sözleşme kurallarında, kişisel verilerin korunmasına ilişkin gizlilik yasalarının ihlal edildiği kuşkusunun taşındığı ifade edilirken, şirketin piyasa gücüyle yapılan kanun ihlalinin aynı zamanda rekabet yasası kapsamına girmeyebileceği vurgulandı. Facebook'un, kanuna aykırı şart ve koşulları kullanması halinde, haksız şartların kullanıcılara karşı istismara yol açacağını gösterdiği ifade edildi.

Facebook gibi reklam üzerinden finanse edilen şirketler için kullanıcı bilgilerinin çok önemli olduğunu belirten BKartA Başkanı Andreas Mundt, söz konusu bilgilerin toplanmasının şekli ve kapsamı konusunda kullanıcıların yeteri düzeyde bilgilendirilip bilgilendirilmediğinin de araştıracaklarını dile getirdi. BKartA, gereken bilgilerin elde edilmesi adına Facebook'un kendileriyle işbirliği yapacağını açıkladı.

Federal Tüketici Merkezi Birliği (vzbv), "Facebook bedavadır ve böyle kalacak" sloganının yanıltıcı olduğunu bildirmişti. Kullanıcıların Facebook'a para ödemediğini hatırlatan VZBV Başkanı Klaus Müller, "Ancak Facebook her sene kullancıların toplu bilgilerini istismar ederek ve onları şirketlere kişiselleştirilmiş reklam alanı şeklinde satarak milyarlarca kazanç elde ediyor." uyarısında bulunmuştu.