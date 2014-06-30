Facebook, habersiz psikoloji testi yapmış

Test dahilinde Facebook'un haber akışını kullanıcıların maruz kaldığı duygusal ifadeleri kontrol edebilmek için değiştirdiği bildirildi. ABD'den Cornell ve California üniversiteleri ile ortak yapılan çalışmada amaç "çeşitli duygulara maruz kalıp kalmamanın insanların gönderi yollamak konusundaki davranışlarını etkileyip etkilemediğini" ölçmek.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, araştırma 2012 yılında bir hafta boyunca 689 bin kullanıcı üzerinde uygulanmış. Araştırmanın sonuçlarına göre haber kaynaklarında daha az olumsuz gönderi gören kullanıcılar daha az sayıda olumsuz gönderi yazıyor. Tersi olumlu gönderiler için de geçerli.

Facebook ise yaptığı açıklamada insanların "bilgilerinin gereksiz yere toplanmadığını" söyledi. Şirket, "Kullanılan hiçbir veri belirli bir kişinin Facebook hesabı ile ilişkili değil" dedi. Ancak araştırmayı eleştirenler yapılış biçimine karşı çıkıyor ve bu tür araştırmaların insanlar üzerindeki olası etkilerine dikkat çekiyor.

Sosyal medya kullanıcılarından bazıları Twitter hesaplarını kullanarak araştırmaya tepki gösterdi. Lauren Weinstein isimli kullanıcı "Facebook kullanıcılarına üzüntü duygusu yaşatmak için onların üzerinde gizlice deney yapmış. Bunun neresi yanlış (!)" yazdı.

İngiliz İşçi Partisi milletvekili Jim Sheridan da olayın araştırılması çağrısı yaptı. Guardian gazetesine konuşan Sheridan, insanların kişisel hayatlarına ait malzemenin manipüle edilmesinin aklına insanların siyasi fikirlerinin de manipüle edilip edilmeyeceği sorusunu getirdiğini söylüyor.