Facebook haberci oluyor



Facebook, "FBNewswire" adıyla kurduğu sayfa ile haberciliğe atılıyor.

Haber değeri taşıyan içerikleri kendi filtresinden geçirmeyi ve yayınlamayı planlayan Facebook, sayfada protesto gösterisi, seçim ya da spor etkinliği gibi güncel olaylardan kısa haberler, fotoğraflar ve videoların yer alacağını duyurdu.

Facebook yetkilileri, topladıkları bilgileri kullanıcıları ve çeşitli kuruluşlarla paylaşacaklarına dikkat çekerek haberlerin gerçek saati ile güncelleneceğini ifade ettiler.

Haber servisini ücretsiz sunacak olan Amerikalı şirketin, Avustralyalı medya devi Rupert Murdoch'un News Corporation grubuna bağlı olan Storyful'la işbirliği yapacağı kaydedildi.

Facebook bu girişimiyle Twitter'a da rakip olmayı planlıyor. Twitter önemli gelişmelerin en hızlı paylaşılabildiği iletişim aracı olarak isim yapmıştı.

Yaklaşık 1 milyar 300 milyon üyesi olan Facebook son dakika gelişmelerinde şimdiye kadar Twitter kadar önemli rol oynayamadı.