-Facebook haber bandını devreye soktu İSTANBUL (A.A) - 21.09.2011 - Facebook, yeni ''Haber Bandı (Ticker)'' penceresiyle kullanıcılarına arkadaşlarıyla gerçek-zamanlı sohbet fırsatı sunarken, haber kaynağı görünümünü değiştiren geliştirmelerle önemli haberlerin takip edilmesini sağlayacak. Facebook'tan yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta kullanıcılarına ''Abone Ol'' özelliğini devreye sokarak haber kaynağı sayfa içeriklerini belirleme fırsatı veren sitenin, yeni haber kaynağı geliştirmeleriyle önemli haberlerin kaynak sayfasının en üstünde yer almasını sağlayacağı ve haber bandı ile gerçek-zamanlı sohbet imkanı sunduğu kaydedildi. Haber kaynağı bölümün Facebook kullanıcıları arkadaşlarından ve abone oldukları kişilerden gelen haberleri ''başlıca haberler'' ve ''son haberler'' isimleri altında iki ayrı başlıkta görebilecek, böylece uzun zamandır Facebook hesabına giriş yapmamış olan kişilerin en önemli haberleri, haber kaynağı bölümünün en üst kısmında bulunabilecek. Hesaplarını çok sık ziyaret edenler ise ''son haberler'' başlığı altında yeni paylaşımları görebilecek. Sohbet penceresinin hemen üzerinde yer alacak yeni haber bandı bölümü, Facebook üzerinden yapılan paylaşımları gerçek-zamanlı hale getirirken paylaşımlar üzerinden anlık sohbetlere de fırsat verecek. Bu uygulamayla, eskiden haber kaynağına kısa da olsa gecikmeyle yansıyan paylaşımlara gelen yorumlar gerçek-zamanlı sohbetlere dönüşecek ve çevrimiçi olan kullanıcılar henüz yeni yapılmış paylaşımlara anında yorum yapılabilecek. Yeni haber kaynağı geliştirmeleri tüm kullanıcılar için hem WEB'de hem de mobil ortamda aynı anda devreye girerken, ''Haber Bandı'' uygulaması önümüzdeki haftalar içinde yavaş yavaş tüm kullanıcıların kullanımına açılacak.