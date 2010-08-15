Facebook güvenliği için 6 altın kural

T24 - Yarım milyara ulaşan abonesiyle sanal çetelerin hedefi haline gelen Facebook'u güvenle kullanmak için dikkat etmeniz gerekenler.





Geçtiğimiz ay 500 milyonu aşkın Facebook kullanıcısının neredeyse beşte birinin profillerindeki kişisel bilgiler derkenip dosya halinde 'yüklemeye' açıldı ve pek çok firma bunu indirdi. Elbette bu yasadışı değildi ancak Facebook'a kullanıcının koyduğu her bilgi ve dosyanın ne kadar kolay kullanılabileceğinin de kanıtı oldu.

Öte yandan bu denli dev bir sosyal ağ tabi ki zararlı yazılım yayan çetelerin de ilgisine mazhar oldu. Facebook‘u hedefleyen saldırıların süreceğine dikkat çeken ESET’in kıdemli araştırma uzmanlarından David Harley'e göre 6 kurala uyulursa Facebook hesabımız yoluyla zarar görmeyiz:

1. Facebook gizlilik ayarlarınızı düzenleyin: Tam profilinizi sadece en güvenilir arkadaşlarınız ile paylaşın, diğerlerine kısıtlı profil uygulayın. Facebook ayarlarında durum güncellemeleri, duvar iletileri, kişisel bilgiler, fotoğraflar arasından kısıtlamak istediklerinizi seçebiliyorsunuz. Facebook zaman zaman gizlilik ayarlarını değiştiriyor, onayladığınız ayarların farkında olun. Arkadaş listenizde tanımadığınız birini görürseniz hemen kaldırın.

2. İletilen bağlantıları tıklamayın: E-postanızdaki şüpheli bir eklentiyi posta arkadaşınızdan gelmiş olsa bile açmıyorsanız, aynı güvenliği Facebook’ta da uygulamalısınız. Mesajın içeriği arkadaşınız yerine bir hacker ya da suçludan geliyor olabilir.

3. Sadece tanıdığınız insanların arkadaşlık isteğini kabul edin: Kullanıcılar tanımadıkları insanlardan gelen istekleri onaylamamalılar ve tam profillerini herkese göstermemeliler. Kiminle neyi paylaştığınızı aklınızdan çıkarmayın.

4. Girdiğiniz bilgiler sonsuza kadar dünyaya açık kalacaktır: Bir fotoğrafı ya da tüm sosyal ağ hesabınızı sildiğinizde tüm veriyi sonsuza kadar sildiğinizi zannetmeyin. Bilgileriniz ve fotoğraflarınız, sildiğiniz zamana kadar çoktan başka bir bilgisayara indirilmiş olabilir. İnternette hangi fotograf ve bilgileri paylaşmanızın yerinde olacağını en az iki kez düşünün.

5. Uygulama yüklerken dikkatli olun: Üçüncü parti birçok uygulama hackerların elinden çıkmış olabilir. Emin olun, kişisel bilgilerinizin bu tip insanların eline geçmesini istemezsiniz.

6. Tıklamadan önce düşünün: “Beğen” linkine tıklarken dikkatli olun. Arkadaşlarınıza solucan bulaştırma ihtimaliniz var. Her şey “Beğen” linkine tıklayarak başlıyor ve bir anda kendinizi başkalarına spam gönderir halde bulabiliyorsunuz. Profilinize bu tip bir solucan bulaşmış ise, temizlemek için bulaştıran mesajı durumunuzdan ya da duvarınızdan kaldırın ve şüpheli uygulamalar için ayarlarınızı kontrol edin.