Facebook gönderisinde Kamboçya Başbakanı Hun Sen'in konuşmasını tiye alan adam, 18 ay hapis cezasına çarptırıldı

Kamboçya'da Ny Nak isimli adam, Facebook hesabında Başbakan Hun Sen'in konuşmasını tiye almasının üzerine 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ny Nak, espri yapmayı amaçladığı Facebook gönderisinde "Çiftlikte kuş gribi virüsü yayıldığı için tavuklarımın acil duruma alınmasını talep ediyorum. Umarım bütün tavuklar maske takıp kafeslerde uyurlar. Gerekmedikçe dışarı çıkmayın" ifadelerini kullandı.

Yetkililer gönderinin, artan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle ülkeyi olağanüstü hale sokmanın etkisi hakkında konuşma yapan Hun Sen'e yönelik "hakaret" içerdiği için yasaları ihlal ettiğini söyledi.

Ny Nak'ın tutuklanmasının ardından siyasi analist Lao Mong Hay, bunun ülke demokrasisinin istikrarsız durumunu yansıttığını belirterek, “İnsan haklarını güvence altına alan bir demokraside Ny Nak'ın eylemi, ceza gerektiren bir suç olarak kabul edilmeyecektir. Kamboçya Ceza Kanunu da bu komediyi suç olarak görmemektedir" dedi.