Facebook, gökkuşağına karşı haç emojisini reddetti

Dünyada 2 milyardan fazla kişinin kullandığı sosyal paylaşım sitesi Facebook, LGBT’lere destek için kullanılan gökkuşağı emojisine tepki gösteren Evanjelist Hıristiyanların siteye “haç emojisi” eklenmesi talebini reddetti.

Facebook, birçok ülkede LGBT’lere destek gösterilerinin düzenlendiği haziran ayına özel olarak, “aşkı ve farklılıkları kutlamak amacıyla” emojilerine gökkuşağını da eklemişti. Bu duruma tepki gösteren ABD'deki Evanjelist Hıristiyan cemaati, düzenledikleri kampanyayla gökkuşağı emojisine karşı haç emojisi kullanılmasını istedi.

ABD’de 2 milyona yakın takipçisi olan Evanjelist din adamı Joshua Feuerstein’ın Facebook kampanyası büyük destek gördü. Haç emojisinin yer aldığı görsel, 9 bini aşkın kişi tarafından paylaşıldı. Bazı kullanıcılar da, “Doğayı aldatamazsınız. Tanrı aynı cinsiyetten kişilerin birbirlerine aşık olmasına yol açacak şekilde insanları yaratmış olamaz” şeklinde mesajlarla kampanyaya destek verdi.

Birçok kullanıcı ise, haç emojisi talebine tepki göstererek bu durumda diğer dinlerin sembollerine de yer verilmesi gerektiğini belirtti.

Huffington Post gazetesine konuşan bir Facebook sözcüsü ise, haç emojisini eklemek gibi bir planları olmadığını açıkladı.