Facebook gizlilik ayarlarını değiştirdi

Facebook 'ta kullanıcıların en sık şikayet ettiği noktaların başında sürekli değişen gizlilik ayarları geliyor. Kullanıcılar çoğu zaman ayarlara girip detaylara boğulmak istemediğinden pek çoğu farkında olmadan içeriklerini istemedikleri insanlarla paylaşmak durumunda kalıyor.

Selim Öztürk'ün Radikal'de yer alan haberine göre, bu anlamda Facebook'a eklenen yeni bir özellik A'dan Z'ye tüm kullanıcıların işini bir hayli kolaylaştıracağa benziyor. Bir süredir üzerinde çalışılan bu özelliğe ulaşmak için öncelikle mesaj ve bildirim panelinin bulunduğu bölümdeki 'Kilit' tuşuna tıklayın.

1. Burada göreceğiniz dinozor logolu Gizlilik Ayarı Kontrolü'ne girin.

2. Ardından Gönderilerin başlığı altında paylaştığınız içeriklerin kimlere ulaştığına bakabilirsiniz. Burada Arkadaşlar seçiliyse paylaştığınız her şey sadece arkadaş listenize gönderilir; ancak Herkes seçiliyse bu listenizde olmayanların da paylaşımlarınızı görebileceği anlamına gelir.

3. Uygulamalarım kısmı altında ise Facebook'a yüklediğiniz uygulamaların arkadaş listenize olan erişim durumu hakkında bilgi veriliyor. Buradan da hangi uygulamanın kimlere ulaşmasını istediğinizi kolayca belirleyebiliyorsunuz.

4. Son olarak Profilin kısmı altında da biyografiniz, ilişki durumunuz gibi sizi tanımlayan özel bilgilerinizin kimlerle paylaşılacağını tek tek ayarlayabiliyorsunuz.

Tüm bu değişiklikleri yaptıktan sonra Bitir! butonuna tıklamanız yeterli. İşlem tamam!