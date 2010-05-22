Facebook Fransız yetkililerin kâbusu oldu!

T24 - Fransa’da sosyal paylaşım sitesi Facebook aracılığıyla binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen içkili açık hava partileri Fransız yetkililerin kâbusu haline geldi. Hükümet partilere kısıtlama getirmeye hazırlanıyor.





Fransa'da son dönemde sosyal paylaşım sitesi Facebook aracılığıyla düzenlenen dev açık hava partileri büyük ilgi görüyor. "Apéro géant" adı verilen bu içkili toplantılar aslında yeni bir buluş değil. Ancak Facebook sayesinde çok daha geniş kitlelerin kısa sürede organize edilmesi mümkün olduğu için, toplantıların boyutu da bir anda büyüdü. Yetkililer yoğun şekilde alkol tüketilen açık hava partilerinin kamu güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü kaydediyor.





Geçtiğimiz aylarda Fransa çapında bu tip yaklaşık 60 buluşma düzenlendi. Geleneksel organizasyonların aksine Facebook üzerinden düzenlenen buluşmalarda organizatörlerin isimlerini gizleyebiliyor oluşu ise toplantıların denetlenmesini zorlaştırıyor.







Kısıtlama getirilecek







Deutsche Welle'nin haberine göre İçişleri bakanı Brice Hortefeux Fransız makamlarının internet üzerinden düzenlenen bu tip organizasyonlara kısıtlamalar getirmeye hazırlandığını açıkladı.





Dev açık hava toplantılardan biri pazar günü Eyfel Kulesi'nin bulunduğu Champ de Mars'da düzenlenecek. Fransız polisi 2008 yılından bu yana Champ de Mars'da uygulanan alkol yasağına atıfta bulunarak organizasyona katılacaklara alana cam şişe getirilmesinin yasak olduğu hatırlattı. Alkol yasağının katılımcılar üzerinde caydırıcı etki yapıp yapmayacağı ise bilinmiyor.





Hükümet genel yasak getirmese de yerel yönetimler bazında getirilen kısıtlamalar ve caydırıcı önlemler etkili oluyor. Eyfel çevresinde düzenlenecek organizasyon için 50 bin kişi toplama hedefiyle kurulan bir grup kendini dağıttı. Alternatif bir grup 4 bin kişinin üzerinde katılımcıya ulaşırken, alkolsüz bir buluşma hedefleyen başka bir grubun organizasyonuna ise yaklaşık 500 Facebook kullanıcısı katılacağını belirtti.







Olaylı partiler







Fransa'nın batısında bulunan Nantes kentinde geçtiğimiz cuma günü düzenlenen benzer bir organizasyon için yaklaşık 10 bin kişi toplanmıştı. Gecenin sonunda birçok kişi hastaneye kaldırılırken; sarhoşluk, yanında uyuşturucu bulundurmak ya da taşkınlık gibi nedenlerle 40'tan fazla kişi de gözaltına alınmıştı. Genç bir erkeğin köprüden düşerek hayatını kaybetmesi ise güvenlikle ilgili büyük tartışmalara neden olmuştu. Ölen gencin kanında 2,4 promil alkol bulunmuştu.





Haftasonu Strasbourg'da yapılması planlanan başka bir organizasyonun internet sayfasıysa organizasyonun kesin yeri ve saatinin duyurulacağının açıklanacağını belirtildiği cuma günü saat 20:00'de kayıplara karıştı. Site aracılığıyla yaklaşık 20 bin kişinin organizasyona katılacağını belirtmesi, Strasbourg makamlarını alarma geçirmişti. Yetkililer organizasyonun şehir merkezi yerine üniversite yerleşkesinde yapılmasını sağlamak için harekete geçmişti.





Cannes Belediye Başkanı ise kentte düzenlenecek açık hava organizasyonlarının en az üç gün önce yetkili mercilere bildirilmesi gerektiğini belirterek, Facebbok üzerinden organize edilen dev bir partiyi yasakladı. 63'üncü Uluslararası Cannes Film Festivali'nin düzenlendiği kentte cumartesi günü benzer bir toplantı düzenlenmesi için girişimde bulunulmuştu.