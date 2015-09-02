Facebook fotoğraflarınız karakteriniz hakkında ne söylüyor?

Birleşik Krallık Wolverhampton Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, Facebook profilinizin karakteriniz hakkında birçok ipucu barındırdığını ortaya çıkardı. Araştırmacılar, hem dışa dönük hem de nörotik* bireylerin Facebook sayfalarına belirli sayılarda fotoğraf yüklediklerini ancak nötoriklerin her albüme ayrı ayrı fotoğraf yükleme eğilimi varken, dışa dönük kişilerin buna ek olarak Facebook kapak fotoğraflarını da değiştirdiğini tespit etti.

Bilimfili.com'da yer alan habere göre, yaş aralığı 17 ile 55 olan 100 kişinin dahil edildiği araştırma boyunca, bu kişilerin belirli bazı karakter ve demografik sorularına yanıt vermeleri sağlandı. Katılımcılarının yüzde 70’inden fazlasını kadın olduğu bu organizasyon dahilinde, bireylerin nasıl fotoğraflar yüklediği ve Facebook arkadaşlarıyla nasıl etkileşime geçtiği incelendi.

Çalışmanın sonunda, dışadönüklük ve bol fotoğraf yüklemek arasında şaşırtıcı bir ilişki ortaya çıktı ancak aynı şekilde benzer bir ilişkinin nörotik (nevrotik) bireyler ve Facebook aktifliği için de söz konusu olduğu gözlendi.

Birleşik Krallık Wolverhampton Üniversitesi’nde psikoloji bölümü Ph.D. öğrencisi Azar Eftekhar konuyla ilgili olarak: “Nörotikler onaylanmayı güçlü bir şekilde arzular, ancak çok iyi iletişim kuramayabilirler ya da sosyal becerileri eksik olabilir.’’ diyor. Eftekhar ayrıca Live Science’a verdiği röportajda, sosyal kaygısı olan insanların, Facebook’u kendilerini ifade etmek için güvenli bir yer ya da çevrimdışı eksikliklerini örten bir araç olarak gördüklerini belirtiyor.

Azar Eftekhar:

“Bulgularımız, [Nörotiklerin] kabul arayışları için daha fazla fotoğraf yükleyerek üstü kapalı bir şekilde çekici görünmeye özen gösterdiği, online popülerlik sağlamaya çalıştığı ve popüler görsel kültürü takip ettiği yönündedir.”

Araştırmacılar aynı zamanda çalışmada düzenli insanların birçok video yüklediğini ve gerçek hayatında bunları yaşamayan insanlardan çok daha fazla ‘self-generated’ oluşturduğunu eklediler. Araştırmacıların ‘self-generated’ olarak bahsettikleri paylaşımlar Facebook’ta yaratılan albümler dışındaki görsel paylaşımlardır (Profil fotoğrafı, kapak fotoğrafı ya da video albümü gibi.)

Azar Eftekhar:

“Buradaki konu, düzenli bireylerin kendini disipline edebilen amaç odaklı kişiler olması, böylece, fotoğraflarını ve videolarını, belgeleyip organize etmeye yöneliyorlar.”

Gerçek hayat ve Facebook’taki insan ilişkilerinin nasıl işlediğinin, çalışmanın sonuçlarıyla benzerlikler gösterdiği gözlendi.

Azar Eftekhar:

“Facebook ilişkileri çevrimdışı ağları yansıtma eğilimi gösteriyor.”

Örneğin, çalışmada gerçek hayatında daha uyumlu olan insanlar, Facebook’ta da diğer kişilerle daha arkadaşça konuşuyor, tartışmadan kaçınıyor ve daha fazla yorum yaparak, daha çok like butonunu kullanıyorlar.

Eftekhar ayrıca, çalışmaya göre Facebook kullanıcılarının uyumlu diye tabir edebilecekleri arkadaşlarına iyilik olsun diye fotoğraflarını daha sıklıkla beğenip yorum yaptıklarını belirtiyor.

Azar Eftekhar:

“Facebook popüler kültüründe, likelama ya da yorum yapma, arkadaşlarının hayatlarındaki fotoğraflarla duyurdukları olaylara ilgi gösterdiğin anlamına geliyor; benzer bir şekilde, kullanıcılar, like butonunu bazı markalar ya da fan pageler için de kullanıyor ve yorum yaparak desteklerini ve hayranlıklarını sunuyorlar.”

Çalışmanın bulguları Ağustos ayında Computers in Human Behavior dergisinde yayımlandı.

* Bu çalışmadaki nörotik kelimesi, sağı solu belli olmayan, stres ve endişe sahibi olmaya eğilimli insanlar için kullanılmıştır.