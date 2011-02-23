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Yaşam

Facebook fotoğrafı 250 bin dolar kazandırdı

Fotoğrafı Oprah Winfrey gördü ve programına çıkardığı çifte 400 liralık çek verdi.

23 Şubat 2011 02:00

T24 - ABD'de yaşayan Rozonno ve Mia McGhee çifti altızlarının masraflarına yetişemedikleri için birçok yere yardım başvurusu yaptı ancak kapılar yüzlerine kapandı. Çift çareyi bebekleriyle çektirdikleri fotoğrafı sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta profil fotoğrafı yaparak aradı. Fotoğrafı Oprah Winfrey gördü ve programına çıkardığı çifte 400 liralık çek verdi.

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ABD'de yaşayan Rozonno ve Mia McGhee çifti, 11 yıllık evlilikleri boyunca çocukları olmadığı için tedavi görmeye başladı. Geçtiğimiz Haziran'da altızları olan çiftin bebeklerinin ihtiyaçlarını karşılamak için ise bu poz yetti.

Tedavi sonucu altız sahibi olan genç çift bebeklerin ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandılar. 6 bebek için günde 50 bebek bezi, 30 şişe süt gerekiyordu. Yerel yöneticilerden ve kurumlardan yardım talebi reddedilen McGhee çifti içinde bulundukları duruma dikkat çekmek için başka bir çözüm yolu buldu.

Çocuklarıyla çektirdikleri bu özel pozu Facebook profil resmi yaptılar. Kısa sürede hit olan bu kare ünlü programcı Oprah Winfrey’in de dikkatini çekti. Çifti programına davet eden Winfrey, onlara mağazalar zinciri Walmart’ta 250 bin dolar (400 bin TL) kredi açtı.


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