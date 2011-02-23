Facebook fotoğrafı 250 bin dolar kazandırdı

T24

ABD'de yaşayan Rozonno ve Mia McGhee çifti, 11 yıllık evlilikleri boyunca çocukları olmadığı için tedavi görmeye başladı. Geçtiğimiz Haziran'da altızları olan çiftin bebeklerinin ihtiyaçlarını karşılamak için ise bu poz yetti.Tedavi sonucu altız sahibi olan genç çift bebeklerin ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandılar. 6 bebek için günde 50 bebek bezi, 30 şişe süt gerekiyordu. Yerel yöneticilerden ve kurumlardan yardım talebi reddedilen McGhee çifti içinde bulundukları duruma dikkat çekmek için başka bir çözüm yolu buldu.Çocuklarıyla çektirdikleri bu özel pozu Facebook profil resmi yaptılar. Kısa sürede hit olan bu kare ünlü programcı Oprah Winfrey’in de dikkatini çekti. Çifti programına davet eden Winfrey, onlara mağazalar zinciri Walmart’ta 250 bin dolar (400 bin TL) kredi açtı.