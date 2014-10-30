Facebook sehven emzirme fotoğrafını kaldırdı

Sosyal paylaşım sitesi Facebook’un, 24 yaşındaki Emma Bond adlı kadının bebeğini emzirdiği fotoğrafı kaldırması tepki çekti. Ancak Facebook yönetimininden yapılan açıklamayla fotoğrafın "sehven" kaldırıldığı ortaya çıktı

Şirketten yapılan açıklamada fotoğrafın 166 bin kez beğenildiği belirtildi.

Radikal'in Telegraph’a dayandırdığı haberine göre, 12 hafta erken doğan Carene adlı bebeğini ilk kez emzirdiği “özel anı” 3 Ekim’de Facebook’ta paylaşan Bond’a, doğumdan sonra bebeğinin üç günden fazla yaşama ihtimalinin düşük olduğu söylenmiş. Bebeğinin sağlığına kavuşmasından duyduğu mutluluğu, gelişmeleri takip eden arkadaşlarıyla paylaşmak isteyen Bond, fotoğrafını, bir kişinin “çıplaklık” gerekçesiyle şikâyet ettiğini öğrenince çok şaşırmış.

'Göğüs uçlarını kapatmalıydı’

Konu hakkında konuşan Bond, “Bu çok doğal ve özel; desteklenmesi gerekiyor. Carene, acil olarak sezaryenle doğdu. İlk kez emzirilmişti, dolayısıyla o fotoğrafı paylaşmamın bir nedeni vardı. O, sihirli bir andı ve aynı gün içinde çıplaklık içerdiği gerekçesiyle kaldırılması yaraya tuz basmak oldu. Fotoğraf, benim yeni doğmuş çocuğumu emzirmemden çok daha fazlasını temsil ediyor” dedi.

Facebook’tan yapılan açıklamada, emzirme fotoğraflarının firma politikasına hiçbir zaman karşı olmadığı ifade edilirken, “göğüs uçlarının kapatılması gerektiği” vurgulandı. Fotoğrafın yanlışlıkla kaldırıldığını belirten yetkililer, tepkiler üzerine geri yüklendiğini söyledi.