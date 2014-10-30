T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Facebook sehven emzirme fotoğrafını kaldırdı

Facebook'un bir kadının bebeğini emzirdiği fotoğrafı 'çıplaklık' şikâyetleri üzerine kaldırdığı iddiası tartışmaya yol açtı

30 Ekim 2014 16:47

Sosyal paylaşım sitesi Facebook’un, 24 yaşındaki Emma Bond adlı kadının bebeğini emzirdiği fotoğrafı kaldırması tepki çekti. Ancak Facebook yönetimininden yapılan açıklamayla fotoğrafın "sehven" kaldırıldığı ortaya çıktı

Şirketten yapılan açıklamada fotoğrafın 166 bin kez beğenildiği belirtildi.

Radikal'in Telegraph’a dayandırdığı haberine göre, 12 hafta erken doğan Carene adlı bebeğini ilk kez emzirdiği “özel anı” 3 Ekim’de Facebook’ta paylaşan Bond’a, doğumdan sonra bebeğinin üç günden fazla yaşama ihtimalinin düşük olduğu söylenmiş. Bebeğinin sağlığına kavuşmasından duyduğu mutluluğu, gelişmeleri takip eden arkadaşlarıyla paylaşmak isteyen Bond, fotoğrafını, bir kişinin “çıplaklık” gerekçesiyle şikâyet ettiğini öğrenince çok şaşırmış.

 

'Göğüs uçlarını kapatmalıydı’

 

Konu hakkında konuşan Bond, “Bu çok doğal ve özel; desteklenmesi gerekiyor. Carene, acil olarak sezaryenle doğdu. İlk kez emzirilmişti, dolayısıyla o fotoğrafı paylaşmamın bir nedeni vardı. O, sihirli bir andı ve aynı gün içinde çıplaklık içerdiği gerekçesiyle kaldırılması yaraya tuz basmak oldu. Fotoğraf, benim yeni doğmuş çocuğumu emzirmemden çok daha fazlasını temsil ediyor” dedi.

Facebook’tan yapılan açıklamada, emzirme fotoğraflarının firma politikasına hiçbir zaman karşı olmadığı ifade edilirken, “göğüs uçlarının kapatılması gerektiği” vurgulandı. Fotoğrafın yanlışlıkla kaldırıldığını belirten yetkililer, tepkiler üzerine geri yüklendiğini söyledi.

ETİKETLER

emma bondfacebookfotoğrafemzirmekaldırdıtepki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24