Facebook durum güncellemeleri renkleniyor!

Dünyanın en popüler sosyal ağı Facebook, yeni bir özellikle karşımıza çıktı. Şimdilik sadece Android kullanıcılarına sunulan bu özellik sayesinde, Facebook durum güncellemelerini renklendirmek mümkün.

Renkli durum güncellemeleri ilk olarak sadece Android kullanıcıları tarafından kullanılabilecek. Ancak yapılan bu değişiklik iOS ve tarayıcı üzerinden Facebook’a girenler tarafından da görülebilecek. Bu hafta itibariyle tüm Android kullanıcılarına dağıtılacak yeni özellik, önümüzdeki günlerde iOS ve tarayıcı desteğine de kavuşacak.

Şimdiye kadar sadece mavi ve beyaz renklerle karşımıza çıkan Facebook, yeni özelliği sayesinde paylaşımların görünürlüğünü artırmayı hedefliyor. Yeni bir durum güncellemeyi yazılmak istendiği zaman, ilgili metin kutusunda renk seçenekleri çıkıyor. Kullanıcılar, Facebook tarafından önerilen renkleri seçerek kendi paylaşımlarının daha farklı görünmesini sağlayabiliyor.

Ancak herhangi bir link, görsel ve video içeren paylaşımlarda bu özellik şimdilik kullanılamıyor. Sadece metin içerikli durum güncellemelerinde renk seçimi yapılabiliyor.

Söz konusu özelliğin tüm platformlarda kullanıma sunulması için henüz net bir tarih verilmedi. Ancak yeni yıla kadar bu özelliğin iOS, Android ve tarayıcı desteği kazanması bekleniyor.