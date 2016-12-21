T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Facebook durum güncellemeleri renkleniyor!

Renkli durum güncellemeleri ilk olarak sadece Android kullanıcıları tarafından kullanılabilecek

21 Aralık 2016 20:40

Dünyanın en popüler sosyal ağı Facebook, yeni bir özellikle karşımıza çıktı. Şimdilik sadece Android kullanıcılarına sunulan bu özellik sayesinde, Facebook durum güncellemelerini renklendirmek mümkün.

Renkli durum güncellemeleri ilk olarak sadece Android kullanıcıları tarafından kullanılabilecek. Ancak yapılan bu değişiklik iOS ve tarayıcı üzerinden Facebook’a girenler tarafından da görülebilecek. Bu hafta itibariyle tüm Android kullanıcılarına dağıtılacak yeni özellik, önümüzdeki günlerde iOS ve tarayıcı desteğine de kavuşacak.

Şimdiye kadar sadece mavi ve beyaz renklerle karşımıza çıkan Facebook, yeni özelliği sayesinde paylaşımların görünürlüğünü artırmayı hedefliyor. Yeni bir durum güncellemeyi yazılmak istendiği zaman, ilgili metin kutusunda renk seçenekleri çıkıyor. Kullanıcılar, Facebook tarafından önerilen renkleri seçerek kendi paylaşımlarının daha farklı görünmesini sağlayabiliyor.

Ancak herhangi bir link, görsel ve video içeren paylaşımlarda bu özellik şimdilik kullanılamıyor. Sadece metin içerikli durum güncellemelerinde renk seçimi yapılabiliyor.

Söz konusu özelliğin tüm platformlarda kullanıma sunulması için henüz net bir tarih verilmedi. Ancak yeni yıla kadar bu özelliğin iOS, Android ve tarayıcı desteği kazanması bekleniyor.

ETİKETLER

facebookrenkdurum güncellemesiandroidgüncelleme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24