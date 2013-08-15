'Facebook dünyaya bağlıyor ama mutlu etmiyor'

ABD 'deki Michigan Üniversitesinden Ethan Kross ve ekibinin yaptığı araştırma, Facebook 'un sosyal bağ kurma ihtiyacını karşıladığını ancak kullanıcıların mutluluğunu olumsuz yönde etkilediğini gösterdi.

Akıllı telefon ve Facebook hesabı sahibi 82 gencin katıldığı araştırmada bilim adamları, kullanıcılara 2 hafta boyunca her gün 5 mesaj gönderdi.

Araştırmacılar bu kişilere kendilerini yalnız ya da endişeli hissedip hissetmediklerini, Facebook'u ne kadar kullandıklarını ve başkalarıyla kaç kez "doğrudan" iletişim kurduklarını sordu.

Araştırmada, Facebook'u fazla kullananlar, kendilerini daha mutsuz hissettiklerini belirtti.

2 hafta sonunda, Facebook ne kadar çok kullanılırsa hayattan tatmin derecesinin o kadar azaldığı vurgulandı. Başkalarıyla doğrudan iletişim kuranların ise mutluluk seviyesinin arttığı belirlendi.

Ayrıca kullanıcıların Facebook'a başvurmasının yalnızlık hissinden kaynaklandığı da görüldü.

Araştırma, "Plos" dergisinde yayımlandı.