Facebook dünyanın en değerli 4'üncü şirketi oldu

ABD'li sosyal medya şirketi Facebook, e-ticaret firması Amazon'u geride bırakarak, piyasa değeri açısından dünyanın en büyük şirketleri arasında 4'üncü sıraya yükseldi.

New York borsasından derlenen bilgilere göre, Facebook'un hisse başına değeri, dünü 170,44 dolardan kapatmasının ardından bugün yüzde 0,7 artışla 171,58 dolara yükseldi.

Böylece, sosyal medya devi Facebook'un piyasa değeri de 497 milyar dolara ulaşmış oldu.

Öte yandan, dün bu yılın ikinci çeyreğindeki net karında düşüş olduğunu açıklayan Amazon'un hisseleri dünü 1,046.00 dolardan kapamasının ardından bugün 1.008,80 dolara gerileyerek yüzde 3,5 düşüş kaydetti.

Online alışveriş platformu Amazon'un piyasa değeri de 482 milyar dolara geriledi.

Böylece, piyasa değeri Amazon'u geride bırakan Facebook, dünyanın en değerli 4'üncü şirketi konumuna yükseldi.