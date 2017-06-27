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Bilim / Teknoloji

Facebook dizi çekecek!

Facebook, bölüm başı 3 milyon dolar bütçeyi bulacak bir dizi yapmaya hazırlandığını açıkladı

27 Haziran 2017 02:31

Facebook, yaz sonunda orijinal prodüksiyon amacını gerçekleştirmek için Hollywood stüdyolarıyla dizi projesi görüşmelerinde bulunuyor.

Wall Street Journal haberine göre, Hollywood'un oyunculuk ve yetenek ajanslarıyla da görüşmelere başlayan sosyal medya devi Facebook'un prodüksiyon bütçesi bölüm başına 3 milyon dolara kadar çıkacak.

13-34 yaş arasındaki kitleyi hedefleyen ve 17-30 yaş arasındaki izleyicilere bilhassa odaklandığı belirtilen Facebook'un bir ilişki draması olan Strangers ve reality şov olan Last State Standing yapımlarına talip olduğu gazete tarafından iddia edildi. Facebook ise henüz konuyla ilgili resmi bir yorumda bulunmadı.

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