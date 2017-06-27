Facebook dizi çekecek!

Facebook, yaz sonunda orijinal prodüksiyon amacını gerçekleştirmek için Hollywood stüdyolarıyla dizi projesi görüşmelerinde bulunuyor.

Wall Street Journal haberine göre, Hollywood'un oyunculuk ve yetenek ajanslarıyla da görüşmelere başlayan sosyal medya devi Facebook'un prodüksiyon bütçesi bölüm başına 3 milyon dolara kadar çıkacak.

13-34 yaş arasındaki kitleyi hedefleyen ve 17-30 yaş arasındaki izleyicilere bilhassa odaklandığı belirtilen Facebook'un bir ilişki draması olan Strangers ve reality şov olan Last State Standing yapımlarına talip olduğu gazete tarafından iddia edildi. Facebook ise henüz konuyla ilgili resmi bir yorumda bulunmadı.