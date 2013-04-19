'Facebook dinden soğutuyor'

Facebook, Twitter… Sosyal paylaşım siteleri son yıllarda gençler arasında bir hayli popüler. Filipinler Piskoposlar Konferansı'nın gençlik komisyonu ise gençlerin sosyal paylaşım sitelerine olan bu ilgisinden kaygılı. Zira kilise yetkilileri internetin “sanal dünyasına” kapılan gençlerin artık kiliseleri ziyaret etmediğinden şikayetçi.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Gençlik komisyonunun yöneticisi Kunegundo Garganta, Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinin, kilisenin inananlar için bir ilham kaynağı olma anlamı konusunda büyük bir sorun olarak öne çıktığını kaydediyor.

Filipinler merkezli düşünce kuruluşu Social Weather Stations'ın yaptığı son araştırmaya göre, kiliseleri ziyaret edenlerin sayısı bir hayli düştü. Araştırma, ankete katılan Katoliklerin sadece yüzde 36'sının ibadetlerini yerine getirdiğini ortaya koydu.

Cubao Piskoposu Honesto Ongtioco ise araştırma verilerini bilimsel olmadığı gerekçesiyle kabul etmedi. Tam aksine ziyaretlerin arttığını savundu.

Filipinlerde halkın yüzde 80'i Katoliklerden oluşuyor.