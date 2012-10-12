Facebook çöktü!

Sosyal paylaşım sitesi facebook bu gece birkaç saat çöktü. Facebook'tan yapılan açıklamada sorunun teknik bir nedenle tüm Avrupa genelinde yaşandığı ve yapılan çalışmayla aksaklığın giderildiği belirtildi.

Facebook bu akşam üzeri bir süre yayın dışı kaldı. Daha sonra site normal yayınına geri döndü. Facebook yönetimi "Bugün teknik sorunlar yaşadığımız için Avrupa'daki birçok kullanıcımıza hizmetlerimizi ulaştıramadık. Sorun artık çözüldü ve tüm kullanıcılar yeniden Facebook'a girebilir." açıklamasını yaptı ve kullanıcılarından özür diledi.