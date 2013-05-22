ABD gençliğine göre Facebook çok yetişkin ve çok acıklı

ABD'de gençlerin online davranış alışkanlıklarını tespit amacıyla yapılan araştırma, gençlerin Facebook'u "çok yetişkin" ve "çok acıklı" bulduklarını ortaya koydu.

Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 94'ünün Facebook, yüzde 26'sının Twitter hesabı olduğu, Twitter hesabı olanların oranının 2011'e göre yüzde 12 arttığı belirtildi. Twitter kullanıcısı gençlerin yüzde 60'ından fazlasının hesaplarının herkes tarafından görülebildiği, bunun aileler açısından endişeli bir durum olabileceğine işaret edilen araştırmada, gençlerin sadece dörtte birinin Twitter hesaplarını kişiselleştirdiği, yüzde 12'sinin ise hesaplarının açık veya gizli olup olmadığını bilmediği kaydedildi.

Sosyal medyayı kullanan gençlerin yüzde 90'ından fazlasının 2006'da fotoğraflarının hesaplarında paylaşma oranının yüzde 79 olduğuna dikkat çekilen araştırmada, aynı dönemde her 10 kişiden 7'sinin yaşadığı kenti kapattıyor. Araştırmada, gençler Facebook'u "çok yetişkin" ve duygusal ve trajik paylaşımlar nedeniyle "çok acıklı" bulduğu, Facebook hesabı olan gençlerin bile zamanlarının çoğunu Twitter kullanarak geçirdiği belirtildi.

Araştırmayı yapan Pew Araştırmalar Merkezi'nden Amanda Lenhart, gençlerin Facebook hesabı olmasına rağmen zamanlarının çoğunu Twitter, Instagram ve Tumblr mecralarında harcadığını belirtti.

Ülke genelinde 802 ebeveyn ve 802 gencin katılımıyla 26 Temmuz-26 Eylül 2012 arasında yapılan araştırmada, gençlerin internette kendi itibarlarını korumaya çalışırken bile haklarında çok fazla kişisel bilgi paylaştıklarına dikkat çekildi.