Facebook, çocuk istismarı görüntülerinin en çok paylaşıldığı platform oldu

Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Konseyi'nin (NCMEC)'nin yayınladığı rapora göre, Facebook 2020'de en çok çocuk istismarı görüntüsünün paylaşıldığı platform oldu. Raporda yer alan bilgilere göre Facebook'ta yalnızca 2020'de 20 milyondan fazla çocuk istismarı görüntüsü paylaşıldı.

Bu görüntüleri paylaşan suçlular, Facebook tarafından herhangi bir yaptırıma uğramadıkları ya da herhangi bir yasakla karşılaşmadıkları için, sayının her geçen gün artması da yetkililerce 'doğal' karşılanıyor.

Facebook'un bu noktada çocuk istismarı görüntüleri ile ilgili daha aktif bir önlem politikası yürürlüğe koyması bekleniyor. Facebook'tan yetkililer ise bunu yapabilecek, istismar görüntülerini henüz yayılmadan tespit ederek kaldırabilecek teknolojiye sahip olduklarını ifade etti. Facebook'un şu an bu türden bir politika üzerinde çalıştığı biliniyor ve yakın zamanda bu görüntülerin önüne geçmek için gerekli ve yeterli adımları atması bekleniyor.

Facebook'ta 2019 yılına oranla çocuk istismarı görüntülerinde 2020'de yaşanan artışın oranı yüzde 35 ve bir an önce bu durumun önüne geçilmezse sayının çok daha yüksek olacağı tahmin ediliyor.