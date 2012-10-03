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Yaşam

Zuckerberg: Her gün aynı tişörtü giyiyorum

ABD televizyonlarının popüler şovu “Today’s Show”a konuk olan Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg, kıyafet seçimiyle ilgili ilginç detaylar paylaştı

03 Ekim 2012 19:26

Dünyanın en zengin adamları arasında 17.5 milyar dolarlık servetiyle 35. sırada yer alan Facebook'un CEO'Su  Mark Zuckerberg, gri renkte 20'den fazla tişörtü olduğunu söyledi.

Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg Amerikan NBC televizyonunun popüler programı “Today’s Show”da Matt Lauer’ın sorularını cevapladı.

Her zaman birbirine tıpa tıp benzeyen tişörtler giyerek objektifler karşısına geçen Zuckerberg aynı renk 20’den fazla tişörtü olduğunu söyledi.

Forbes’un “Dünyanın en zengin insanları” listesinde 17,5 milyar dolarlık servetiyle 35. sırada yer alan 28 yaşındaki işadamı her gün ne giyeceğini düşünmemek için gri renkte onlarca tişört satın aldığını belirtti.

 

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