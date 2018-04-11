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Bilim / Teknoloji

Facebook CEO'su Zuckerberg: Benim verilerim de izinsiz kullanıldı

Sosyal medya devi Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in, veri skandalı konusunda ABD Kongresi'nde verdiği ifade ikinci gününde de devam ediyor

11 Nisan 2018 23:52

Sosyal medya devi Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, Cambridge Analytica veri skandalı ile ilgili olarak dünden sonra bugün de ABD Kongresi'nde ifade veriyor. Zuckerberg, kendisinin de şirketin verilerini usulsüz kullandığı 87 milyon kişi arasında olduğunu söyledi.

Amerikan Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komisyonu'nda ifade veren Zuckerberg, kişisel Facebook verilerinin de Cambridge Analytica şirketinin eline geçtiğini belirtti.

Ancak Zuckerberg, kongre üyelerinin Facebook kullanıcılarının kendi verileri konusunda yeterince kontrole sahip olmadıkları yönündeki ifadesi üzerine, "Bir kullanıcı Facebook'ta bir şeyler paylaşmak istediğinde kontrole sahipler. Kontroller açıkta, ayarlarda bir yerlerde saklı değil, açıkta." dedi.

Mark Zuckerberg ayrıca, "şirketinin Çin ya da Rusya'nın Facebook verilerini toplama faaliyetlerine rastlamadığını" vurguladı.

Zuckerberg, üçüncü taraf uygulamaların Facebook'tan ne kadar veri topladığını hesaplamanın ise "aylar süreceğini" belirtti.

Mark Zuckerberg dünkü ifadesinde hata yaptığını söyleyerek, özür dilemişti.

Zuckerberg'in dünkü 5 saat süren ilk ifadesi yatırımcılar tarafından olumlu karşılanmış ve şirketin hisselerinde son 2 yılın en büyük artışı görülmüştü.

Mark Zuckerberg, dünkü ifadesinde, Facebook'un çalışma biçimine yönelik olası bir yasal düzenlemeye destek vermekten kaçınmış ve kongre üyelerinin bu konuda kendisini köşeye sıkıştırma çabalarını savuşturmuştu.

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