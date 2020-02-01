Facebook CEO'su Zuckerberg: Sansür konusundaki yeni yaklaşımımız birçok kişiyi kızdıracak

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Koronavirüs hakkında yayılan yanlış bilgiler ve seçmeni etkilemeye yönelik paylaşımların engellenmesi ile ilgili tartışmalarla gündeme gelen Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, tepki görseler bile özgür ifade ve şifreleme gibi prensiplerden taraf olacaklarını belirtti.

ABD'nin Utah eyaletinde gerçekleşen Silicon Slopes Teknoloji Zirvesi'nde konuşan Facebook CEO'su, "Bu yeni bir yaklaşım ve sanırı bu durum birçok kişiyi kızdıracak, ancak eskisi de çok kişiyi kızdırıyordu, o yüzden başka bir şey deneyeceğiz" dedi.

Zuckerberg geçmişte şirketin hedefinin "çok saldırgan" kabul edilebilecek kararlar almamak olacağını söylemişti, ancak şimdi "aşırı sansür" karşısında tavır değişikliğine gideceklerini ifade etti.

"Giderek bizden çok farklı konularda içerikleri sansürlememiz isteniyor ve bu durum beni rahatsız ediyor" diyen Zuckerberg, politikalarında gittikleri değişimlerin terörizm, çocukların istismar edilmesi ve şiddete teşvik eden paylaşımları kapsamayacağını ifade etti.

Zuckerberg, "Çok zararlı içerikleri kaldıracağız, ancak çizginin bir noktada çekilmesi gerekiyor" diye konuştu.