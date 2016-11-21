Facebook canlı yayınlarına bağış sistemi geliyor

Facebook’un canlı yayın platformu Live için, içerik üreticilerin yaptıkları canlı yayınlardan para kazanmasının önü açılıyor.

İyilik yapmak için Like basmak yerine para ödeme zamanı

techinside.com’da yer alan habere göre, bu düğme, her videoda görünmeyecek. Sadece kâr amacı gütmeyen yardım kuruluşları Facebook Live videolarında bağış toplayabilecek.

Facebook bu amaçla, 750 bin kar amacı gütmeyen kuruluşu ve onların Facebook hesaplarını belirledi. Bunların dışındaki organizasyonlar şimdilik bağış toplayamayacak.

Yardım kuruluşları dışında kişi ve kurumların Live videolarından para kazanabilmesi için biraz beklemeleri gerekecek. Facebook bu özelliği bir süre sonra herkes için yayına açacak. Ancak özel kişi ve kurumların topladığı paradan ödediği komisyon ve vergiler daha fazla olacak.

Böylece, Live platformu YouTube veya Twitch gibi içerik üreticilerin video yayınlayıp para kazanabildiği bir platform olacak ve dolayısıyla büyük ilgi toplayacak.

Bu gelişmenin yardım kuruluşlarında test edildikten sonra herkese açılmasıyla beraber, Facebook’un canlı video içerik yayını üretecek profesyonel içerik üreticileri için hızla odak noktası olması bekleniyor. Eğitim videoları, eğlence, moda, haber kanalları gibi çeşitli video kanallarının açılması kaçınılmaz görünüyor.