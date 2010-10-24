Facebook çalışanları hisselerin peşinde

T24 - Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitesi Facebook’un kuruluş hikayesinin anlatıldığı “Sosyal Ağ” filmi vizyonda. Facebook’ta 2,5 yıl boyunca çalışan Türk bilgisayar mühendisi Özgür Demir “Filmin gerçekle ilgisi olmadığının en büyük kanıtı Mark’ın aslında filmde gösterildiğinin tam tersi bir insan olması. Mark gayet sosyal biridir. İnsanlarla sürekli iletişim halindedir” dedi.



Milliyet gazetesinden Elif Berköz Ünyay'ın "Mark gayet sosyal birdir, hiç çekingen değil" başlığıyla yayımlanan yazısını (24 Ekim 2010) şöyle:





Bu hafta vizyona giren “Sosyal Ağ” son yılların en dahiyane buluşu olarak anılan sosyal paylaşım sitesi Facebook’un doğuş hikayesini anlatıyor. Film, Ben Mezrich’in yazdığı “Kazara Milyarder” kitabından yola çıkıyor. “Sosyal Ağ”ın hikayesini sinema sayfalarında uzun uzun okursunuz ama özeti şu: Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg Harvard öğrencisi. İneğin teki. Bir kız tarafından reddedilince bir site kuruyor ve Facebook’u bulma süreci de böyle başlıyor. Hikaye Facebook’un finansal işlerini yürüten Zuckerberg’in en yakın arkadaşı Eduardo’nun ve Facebook’un onların fikri olduğunu iddia eden Winklevoss kardeşlerin Zuckerberg’e açtığı davalar etrafında ilerliyor.

Zuckerberg, sloganı “Birkaç düşman edinmeden, 500 milyon arkadaş kazanamazsın” olan filmin kurmacadan ibaret olduğunu savunuyor. “Varsın o inkar etsin” dedik, Facebook’ta çalışan Türk arayışına girdik, bir de onun ağzından Zuckerberg’i ve Facebook “ortamını” dinlemek istedik. Şu an Facebook’ta çalışan 10 kadar Türk var.



Biz 36 yaşındaki Özgür Demir’i bulduk. Anadolu Üniversitesi istatistik bölümünü bitiren Demir Facebook’ta çalışmaya başlayan ikinci Türk. Demir Ekim 2007’den Şubat 2010 arasında şirketin merkezi Palo Alto’da görev alan yazılım mühendislerinden biriydi...



Facebook’ta nasıl işe alındınız?



Los Angeles’ta JibJab adlı şirkette çalışırken internette Facebook iş ilanını gördüm, başvurdum. Görüşmeden döndükten birkaç gün sonra işe alındığımı bildirdiler. Bu kadar hızlı işe alınmam, şirketin benim katıldığım sırada çok küçük olmasından kaynaklanıyor.

“Facebook’un kurucuları dışındaki ilk elemanı Türk”



İş görüşmesini kiminle yaptınız?



Yaptığım gizlilik anlaşması nedeniyle isim belirtemiyorum. Ben Facebook’ta çalışmaya başlayan ikinci Türk’üm. Benden önce Facebook’un kurucuları dışındaki ilk elemanı olan ve bu yüzden şirket içinde Employee #4 diye anılan bir Türk arkadaş daha vardı. İş görüşmemde aynı bölümde olmamamıza rağmen o da bulundu. Onun dışında çeşitli bölümlerin yöneticileri ve benim çalışacağım bölümün yöneticisi ile görüştüm.

Facebook’taki göreviniz neydi?



Facebook’ta çalıştığım sürece iki farklı iş yaptım. İlk iş tanımım SRE (Site Reliability Engineer) idi. SRE sitenin 7 gün 24 saat sağlıklı bir şekilde çalıştığını gözlemleyen ve sorun fark ettiğinde ilk müdaheleyi yapan gruptur. Daha sonra da bu grubun kullanması için gereken yazılım araçlarını geliştirdim.



“Eğlenceden soyutlanmak için kulaklıklarımızı takmamız gerekirdi”



İnternette gezen Google ofisi haberleri gibi tüm çalışanların hayalini kurduğu bir ofis miydi sizinki de?



Evet. Facebook ofisi içinde paten ve bisikletle dolaşılan, oyun ve müzik odaları bulunan, açık ofis şeklinde düzenlenmiş, teknolojik oyuncaklar ile dolu bir yer. Kesinlikle sıkıcı bir ortam değil. Tersine bazen eğlenceden kendinizi soyutlamak ve işinize gömülmek için kulaklıklarınızı takmanız gereken bir yer!



“Mark İstanbul’a gelmeden önce benden tavsiye aldı”



Çalışma ortamınız nasıldı?



Daha önce Türkiye’de bilişim şirketlerinde çalıştım. Oradaki boğucu ortamdan çok farklıydı. Facebook’taki ortam Türkiye’den çok daha özgür ve açık. Şirketin aldığı kararlar çalışanlardan gizlenmediği gibi aynı zamanda yönetim kademesine önerilerde ve şikayetlerde bulunabiliyor çalışanlar. Kıyafet zorunluluğu, sabit çalışma saatleri gibi çalışanı zorlayıcı unsurlar temizlenmiş, sistem tamamen çalışanların rahat etmelerine yönelik.

“Büyük patron” Mark Zuckerberg ile ofiste muhabbet ettiniz mi hiç?



Tabii. Mark ayrı bir odada, ulaşılmaz bir yerde oturmaz zaten. Masası diğer çalışanlarla aynı ortamdadır. Tek fark, daha büyük bir masaya ve gerektiğinde kullanmak için kendisine ait bir toplantı odasına sahip olması, o kadar. Ayrıca kendisini Palo Alto’da dolaşırken sık sık görebilirsiniz. İki yıl önce İstanbul’a geldiğinde nerelere gidebilirim, nereleri gezmeliyim

gibi tavsiyeler almak istedi benden. O sırada da muhabbet etmiştik.

Zuckerberg Türkiye ile ilgili tavsiyeler istediğinde ne gibi önerilerde bulundunuz?



Bana bir turist gibi gezmek istemediğini söyledi. Türk insanının İstanbul’da gezmek için nerelere gittiğini sordu. Türk mutfağını deneyebileceği birkaç restoran adı verdim.







“Şirket çalışanları Facebook hisselerinin peşinde”



Facebook yüksek maaşların verildiği bir yer miydi? Sakıncası yoksa maaşınızı yaklaşık olarak söyleyebilir misiniz?



Maalesef aldığım ücreti söylemem mümkun değil, gizlilik anlaşması bunu engelliyor. Birçok iyi şirketten, onlarca çok yetenekli mühendis Facebook’a maaş için gelmiyor. Maddi olarak asıl unsur maaş değil hisse. Facebook hisseleri, halka açıldığında çok değerli olacağı için insanlar onun peşindeler. Açıkçası ben de Facebook’a geçerken maaşımda önemli bir değisiklik olmadı. Hatta Facebook’ta çalışmak için Los Angeles’tan yaşam şartları daha pahalı olan Silikon Vadisi’ndeki Palo Alto’ya taşındığım için reel olarak gelirim düştü.

Sizce Facebook’un sihri ne? Niye bu kadar tuttu?



Amacına uygun yapılmış, kullanıcı isteklerini karşılamakta başarılı her girişim tutar. Facebook orijinal bir fikir değil bildiğiniz üzere. Kurulduğu zaman benzeri birçok site vardı. Fakat Facebook bu şirketlerin yaptığı hataları iyi analiz edip oralarda oluşan kullanıcı beklentilerini başarılı bir şekilde karşılayabildi. Daha sonra diğer sitelerden farklı bir şekilde “sosyal ağ” olmaktan öte bir şeyler yapmayı hedefledi. Gerçekten de “sosyal ağ”, Facebook için bir amaç değil, diğer unsurları için bir araçtır sadece.

Şu an nerede çalışıyorsunuz?



San Francisco’da Zynga adlı şirkette çalışıyorum. Zynga, benim Facebook’ta çalıştığım dönemde yaptığım sistem kurulum otomasyonu projesi ile çok ilgilendiği için beni işe aldı.





“Kartvizitinde ‘Ben CEO’yum, sürtük!’ yazdığı sadece bir şehir efsanesi”



Mark Zuckerberg “Filmde doğru olmasına titizlikle dikkat ettikleri tek şey filmde beni canlandıran oyuncuya giydirdikleri tişört ve sweatshirt’ler” dedi. Gerçekten filmdeki gibi mi giyiniyor?



Evet. Mark aynen filmdeki gibi şirkette sürekli tişört ve sweatshirt giyer.

Zuckerberg’in fotoğraflarına baktığımızda o meşhur Adidas terliklerini ayağından hiç çıkarmadığını görüyoruz. Şirkette de o terliklerle mi geziyordu?



Önceleri evet, birkaç yıl sonra artık terlikle dolaşmamaya başladı.

Filmde Zuckerberg IQ’su yüksek ama EQ’su (duygusal zeka) düşük bir bilgisayar dahisi olarak gösteriliyor. Şirketteki insanlarla ilişkilerini ve iletişimini değerlendirdiğinizde aynı fikirde olduğunuzu söyleyebilir misiniz?



Hayır söyleyemem. Filmin gerçekle ilgisi olmadığının en büyük kanıtı bu olabilir zira Mark tam tersi bir insan, gayet sosyal biri. İnsanlarla sürekli iletişim halindedir. Asla çekingen bir karaktere sahip değildir.

Filmin uyarlandığı “Kazara Milyarder” kitabında Zuckerberg’in kartvizitinde “Ben CEO’yum, sürtük!” yazdığı anlatılıyordu. Bu iddia doğru mu?



Kartvizitini hiç görmedim ancak gerçek olduğunu sanmıyorum. Muhtemelen sohbet sırasında geyik olsun diye söylediği bir laftan türemiş şehir efsanesidir.







24 milyon üyenin yüzde 33’ü 35 yaş üstünde



Facebook, Google’dan sonra Türkiye’de en çok ziyaret edilen ikinci web sitesi.



Türkiye sırasıyla Amerika, Endonezya ve İngiltere’den sonra Facebook’taki üye sayısı en yüksek olan dördüncü ülke. Türkiye’de 24 milyon kişi Facebook’a üye.



Facebook Türkiye kullanıcılarının yüzde 64’ü erkek, yüzde 36’sı kadın.



Facebook Türkiye kullanıcılarının yüzde 33’ü 35 yaş üstünde, yüzde 27’si 25-34, yüzde 27’si 18-24, yüzde 13’ü 13-17 yaş aralığında.



Youtube kapanınca Facebook’ta en fazla video izleyen ülke olduk



Youtube’un kapalı olması nedeniyle, Facebook’ta en fazla video izleyen kullanıcılar Türkler.

Türkiye’de internete bağlanan her 10 kişiden 9’unun Facebook hesabı var.



En çok üye olunan sayfalar sıralaması ise şöyle: Türk Bayrağı (4 milyon 990 bin üye), Galatasaray (4 milyon 550 bin), Fenerbahçe (3 milyon 100 bin).



Facebook’ta 17 milyon Türk oyun oynuyor. En tutulan oyun Farmville’i, 12 milyon kişi oynuyor. Türk kullanıcılar Amerika’nın ardından Farmville’i en çok olarak kullanan kişiler.



Facebook Türkiye kullanıcıları günde yaklaşık bir saatini sitede geçiriyor.



Bilgiler “Facebook Preferred Developer” unvanına sahip Türkiye’deki tek ajans olan Promoqube’ten alınmıştır.





