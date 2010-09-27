Facebook beyazperdede

T24- Yönetmenliğini David Fincher üstlendiği The Social Network" (Sosyal Ağ) filminin galası New York'ta yapıldı.



21. yüzyılın iletişim devrimleri arasında sayılan sosyal paylaşım ağı "Facebook" beyaz perdede. "The Social Network" (Sosyal Ağ), Harvard öğrencisi Mark Zuckerberg'le arkadaşı Eduardo Saverin'in bir yurt odasından çıkan sosyal paylaşım ağı fikrinin nasıl küresel bir fenomene dönüştüğünü anlatıyor. Yönetmenliğini David Fincher, yapımcılığınıysa ünlü aktör Kevin Spacey'nin üstlendiği filmin galası New York'ta yapıldı.







Filmde, Facebook sayesinde dünyanın en genç milyarderi olan Mark Zuckerberg'i Jesse Eisenberg canlandırıyor. Filmde şarkıcı Justin Timberlake'in de rolü var. 1 Ekim'de ABD'de vizyona girecek olan film, Türkiye'deki gösterim tarihi ise 22 Ekim.