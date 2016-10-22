Facebook beğenisi bakanlık koltuğundan etti

Almanya’nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde yapılan seçimlerin ardından Adalet Bakanı olmasına kesin gözüyle bakılan Başsavcı Sascha Ott'un yaptığı Facebook beğenisi, bakanlığa mal oldu.

DHA'nın haberine göre Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde yapılan seçimlerin ardından kurulacak SPD-CDU koalisyon hükümetinde Adalet Bakanı olmasına kesin gözüyle bakılan Başsavcı Sascha Ott (CDU), İslam ve yabancı karşıtı söylemleriyle bilinen sağcı popülist Almanya için Alternatif Partisi AfD’nin Facebook sayfasında yapılan bir paylaşımı beğendiğinin ortaya çıkması nedeniyle bakan koltuğuna oturamadı. Alman basınına yansıyan haberlere göre, CDU eyalet teşkilatı başkanı Lorenz Caffier, OTT’u AfD Kuzeybatı Mecklenburg Teşkilatının ve aşırı sağcı Junge Freiheit gazetesinin Facebook sayfasını beğenmesi nedeniyle bakanlık listesinden çıkardı.

Katy Hoffmeister bekleniyor

Ott’un AFD sayfasında İslam karşıtı paylaşımlara yapılan yorumları da beğendiği belirtiliyor. Ott, gizli AfD sempatizanı olmakla itham ediliyor. Ott’un, söz konusu paylaşımları beğendiğinin ortaya çıktığı perşembe gününe kadar Adalet Bakanı olmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Söz konusu Facebook beğenisinin ortaya çıkmasıyla bakanlıktan olan Ott’un yerine Katy Hoffmeister’in Adalet Bakanı olması bekleniyor.