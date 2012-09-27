Facebook beğenilerdeki azalma sayısının nedenini açıkladı

Facebook’taki bazı şirketlerin sayfaları, bir gün içinde on binlerce üye kaybetti. Birçok sayfa yöneticisini şaşkına çeviren gelişmenin ilk başta neden kaynaklandığı anlaşılmazken, Facebook duruma açıklık getirdi: Sahte hesapların silinmesi.

Facebook sayfalarındaki 'beğenen' sayısında aniden yaşanan değişim, birçok şirket ve ünlünün sayfalarındaki abone sayılarının da bir anda azalmasına neden oldu. En büyük düşüşlerden bir tanesini, Facebook’un sosyal medya oyun ortağı Zynga’nın Texas HoldEm Poker oyununun fan sayfası yaşadı. Oyunun sayfasını beğenenlerin sayısı bir güne 96 bin kişi azaldı.

Facebook, sahte hesapların silindiğini, profil duvarlarındaki beğenilerin bir kısmının kötü amaçlı yazılımlardan kaynaklandığını, bazı hesapların belli amaçlar için birçok kişi tarafından yürütüldüğünü ve bu durumlara karşı harekete geçildiğini belirtti

Şirketten yapılan açıklamada, “Ortalama olarak her sayfadaki beğenilerin yüzde 1’ine yakın kısmı silinecek” ifadesi kullanıldı. Söz konusu işlemin gerçekleştirildiği operasyona, “Operation Unlike-Beğenmeme Operasyonu” adı verildi.

Düşüşler yüzdeye küçük yansıdı

Zynga’nın Texas HoldEm Poker oyunu 96 bin üyesini kaybetmesine rağmen, 63 milyon üyeli sayfanın kaybı yüzde 0.15 oldu. South Park, Justin Bieber, Lionel Messi gibi ünlü yapım ve kişilerin sayfalarında da beş haneli düşüşler yaşandı ancak kayıpları yüzde 0.03 civarında gerçekleşti.

Öte yandan, üye sayısı 10 binlerde gezinen ancak sahte üyeleri dört bin civarında olan birçok sayfada mevcut. TechCrunch, buradan yola çıkarak, 10 bin üyesi olan bir sayfanın paylaştığı bir bildirimin iki bin kişiye ulaşması halinde, bu rakamın gerçek üyelerin yarısına işaret ediyor olabileceğini belirtti.

Bazı müzisyenlerin sayfalarında yaşanan azalışlar.

TechCrunch, Facebook’a üye olma sürecinin son derece kısa ve kolay olduğuna dikkat çekerek, bu durumdan faydalanan çok sayıda kişinin sahte hesap açtığını ifade etti. Sahte kullanıcıların milyonları bulduğu Facebook, reklam gelirlerini artırmayı hedeflediği yeni dönemde bu sorundan zarar görebilir. Facebook’a reklam veren veya vermeyi düşünen şirketler sahte kullanıcıların çokluğundan rahatsız olursa, sosyal medya ağından reklamlarını tamamen çekebilir, reklam vermekten vazgeçebilir.

Özellikle son iki yıldır spam ile mücadelede büyük bir mücadele veren Facebook, spam oranını yüzde 95 oranında azaltmayı başarırken, akıllı tespit ve kötü amaçlı yazılımları önleyici algoritmalar geliştirdi. CEO Mark Zuckerberg'in yeni dönemde mobil cihazlara odaklanacaklarını açıklaması, reklam yapısını da bu cihazlara göre revize edecek şirketin sahte kullanıcı, spam ve kötü amaçlı yazılımlara olan tahammülünü iyice azalttı.